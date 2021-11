Rubriche : lettere alla gazzetta



"Nuove costruzioni a San Concordio, Tambellini e Mammini negano l'evidenza"

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:10

di comitato s. concordio

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Comitato per S.Concordio in merito al piano operativo e alle nuove costruzioni nel quartiere:



"Il Sindaco Tambellini e L’assessore Mammini negano l'evidenza, quando affermano che il Piano Operativo non prevede nuove cementificazioni.



Sono 17 le aree su cui si può costruire, di cui ben 9 si trovano a S.Concordio. Si tratta di aree verdi inedificate, attualmente coperte da prati o da boschi. Il piano operativo adottato prevede a S.Concordio la costruzione, fra l’altro, di nuovi grandi complessi condominiali e l’ampliamento del centro commerciale. Ci lascia stupefatti che Sindaco e Mammini vogliano paragonare la quantità di costruzioni previste dal loro Piano Operativo con quanto è stato costruito dalle Amministrazioni precedenti. Il fatto che si sia tanto cementificato in passato, non giustifica che la attuale Amministrazione continui a farlo su quel poco che è rimasto di verde.



In questi giorni i rapporti di Ispra e Legambiente hanno certificato che la città di Lucca è crollata di 41 posizioni, per quanto concerne il consumo del suolo, ed è sotto gli occhi di tutti il surplus di edificato e le migliaia di case, uffici e negozi vuoti. Non c’è alcun bisogno di costruire ancora, come non c’era alcun bisogno di costruire “i mostri” della Piazza Coperta e della Galleria Coperta. Al contrario, in un quartiere intensamente edificato, congestionato ed inquinato dal traffico di attraversamento e dell’autostrada come S.Concordio, c’è assoluto bisogno di mantenere le aree verdi per purificare l’aria e contrastare l'isola di calore".