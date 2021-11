Rubriche



Olio di CBD: caratteristiche, proprietà e usi

mercoledì, 24 novembre 2021, 00:16

CBD è l’acronimo con il quale viene comunemente indicato il cannabidiolo, un principio attivo estratto dalla cannabis. A differenza del THC (tetracannabinolo) non è una sostanza psicoattiva; di conseguenza, non produce effetti stupefacenti o allucinogeni (né provoca assuefazione) nei soggetti che ne fanno uso. Ciò è dovuto al meccanismo di azione del CBD, che si lega ai recettori CB2, presenti sulle cellule T del sistema immunitario e nel sistema nervoso centrale. In tal modo, il principio attivo favorisce un’azione antinfiammatoria e immunomodulatrice. Per via di questi e altri benefici, è sempre più diffuso in commercio l’olio di CBD: in questo articolo vediamo di cosa si tratta e quali proprietà lo contraddistinguono.

Cos’è l’olio di CBD

L’olio di CBD è un prodotto naturale, costituito da una soluzione di cannabidiolo e olio vegetale. Il principio attivo viene estratto dalle infiorescenze femminili e dalle brattee della canapa sativa (l’unica varietà iscritta al registro europeo delle coltivazioni e quindi coltivabile liberamente), per poi essere diluito in una componente oleosa: generalmente si tratta di olio di semi di canapa ma sono molto comuni anche quello di cocco e l’olio d’oliva. Com’è facile intuire, l’olio di CBD non va confuso con quello di canapa, che viene estratto direttamente dai semi della pianta e può essere utilizzato come condimento e integratore alimentare, nonché come solvente o combustibile. Attualmente è possibile trovare l’olio di cannabis in venditaonline, su e-commerce specializzati come prodotti-cannabis.it, oppure in-shop, nei negozi di cosmesi o nelle erboristerie.

Come si produce

Ci sono diverse tecniche per ottenere l’olio di CBD. Una di queste consiste nell’infusione delle infiorescenze femminili della pianta di canapa in un olio di origine vegetale (tra quelli sopra citati). Tale procedimento sfrutta una delle principali caratteristiche del CBD, ossia la capacità di sciogliere facilmente i grassi: quella del cannabidiolo, infatti, è una molecola lipofila.

Vi è poi un procedimento più complesso, che prevede il ricorso all’anidride carbonica; il processo di estrazione del CBD avviene a temperatura e pressione molto elevate. In tal modo, vengono conservate tutte le caratteristiche distintive di questa sostanza, a differenza di quanto accade nei processi di estrazione implementati per mezzo di solventi.

Come assumerlo

L’olio di CBD può essere assunto per via orale, quando è disponibile sotto forma di olio o di compresse. Nel primo caso, è generalmente distribuito e commercializzato in flaconi di vari formati, dotati di una pipetta per centellinare il prodotto. Non trattandosi di un presidio medico, non esiste una posologia precisa; il consiglio, pertanto, è di assumerne piccole quantità e verificare le eventuali reazioni dell’organismo, tenendo presente che ciascun individuo ha una tolleranza diversa ad ogni genere di sostanza. In aggiunta, esistono anche formulazioni cosmetiche a base di olio di CBD, particolarmente apprezzate per l’azione antiossidante e anti-age sulla pelle.

Caratteristiche e benefici

Come già accennato, sono diversi i benefici che caratterizzano l’olio di CBD. Quest’ultimo, infatti, è in grado di agire come ansiolitico e antipsicotico, alleviando ansia e stress. In aggiunta, ha anche effetto analgesico, in quanto stimola l’appetito e riduce i disturbi legati alla digestione. L’olio di CBD può sortire anche effetti blandamente sedativi, utili ad alleviare il dolore connesso a vari tipi di patologie.

L’olio di CBD è anche un ottimo antiossidante e antinfiammatorio. Per questo viene impiegato in ambito cosmetico per la produzione di formulazioni che aiutano a curare l’acne e la psoriasi, nonché per idratare e ammorbidire la pelle grazie all’azione degli acidi grassi essenziali. I cosmetici a base di olio di cannabidiolo hanno anche un effetto anti invecchiamento, per via dell’azione di contrasto ai radicali liberi che contribuisce anche a proteggere il cervello da patologie di carattere neurodegenerativo.