Quali sono i mercati di riferimento per lo sviluppo di app?

martedì, 23 novembre 2021, 10:10

Uno dei profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro incentrato sulla tecnologia è quello del programmatore di app, spinto negli ultimi anni dalla crescita dei dispositivi mobili ormai necessari per usufruire di tutta la miriade di servizi che prima erano prerogativa dei computer classici. Ogni ente e qualsiasi azienda che voglia proporsi all’interno del proprio segmento di mercato non può non dotarsi di applicazione apposita per attirare l’attenzione dell’utenza di riferimento. Il primo passo per diventare sviluppatore di applicazioni è quello di seguire un percorso formativo in grado di approfondire gli aspetti tecnici fondamentali, proprio come fanno i corsi di programazione aulab. Si tratta di veri e propri bootcamp della durata di 3 mesi in cui ci si cimenta nello studio dei linguaggi più importanti e nella messa in pratica di tutto quello che si è imparato a lezione. Un approccio fondamentale per chi ambisce ad entrare subito nel mondo del lavoro. E parlando d’inserimento professionale, quali sono i mercati in cui è più semplice iniziare una carriera da sviluppatore di app? Andiamo a scoprirlo.

Tipologie di sviluppatori di app

Sono sostanzialmente 4 le categorie principali di professionisti che si occupano di sviluppo di app. Ci sono innanzitutto quei lavoratori che sono assunti direttamente dall’azienda di riferimento e che lavorano quindi in uffici appositi e si occupano di qualsiasi aspetto relativo alla creazione degli applicativi. In genere il budget a disposizione per questo tipo di lavori, vista la loro importanza strategica per la compagnia, è più alto rispetto alle altre categorie che andremo ad illustrare.

Un programmatore può lavorare per un'azienda ma solo in relazione alla realizzazione di progetti determinati. La soluzione dell’esternalizzazione viene solitamente usata dai committenti che hanno dei fondi più limitati per la realizzazione del lavoro, e che non necessitano di un professionista del genere in pianta stabile.

Un’altra categoria di programmatori di app è quella che opera solitamente all’interno di piccoli laboratori che sono specializzati nella realizzazione di lavori specifici e settoriali che richiedono comunque delle capacità tecniche elevate, quasi degli artigiani dello sviluppo.

Infine ci sono gli sviluppatori freelance che in questo settore sono piuttosto infrequenti perché chi si presta a farlo all’interno di questo tipo di modalità di lavoro, solitamente chiede cifre piuttosto elevate e ha tempi di realizzazione troppo lunghi.



Piattaforme di riferimento

Le piattaforme che si danno battaglia con una concorrenza spietata sono quelle che più o meno tutti conosciamo, vale a direiOS per i dispositivi prodotti da Apple, e Android che rappresenta il sistema operativo per dei prodotti Google e delle più grandi aziende di prodotti mobile, come Samsung e Xiaomi. Ne esisterebbe in realtà una terza, Windows 10 Mobile, ma attualmente la sua quota di mercato rappresenta appena l’1% del mercato americano e Microsoft ha annunciato da tempo che non rinnoverà i suoi sforzi in termini di sviluppo attivo della piattaforma.



La produzione decentrata

Le aziende impegnate nel settore, per via della natura del processo di sviluppo di questa tipologia di prodotto finale, spesso decidono di operare in maniera decentrata, aprendo delle succursali in quei paesi in cui la loro presenza risulta più strategica e che permetta di ridurre drasticamente il costo del lavoro.

USA

Negli States è la California a farla da padrona a livello di hub per lo sviluppo di app, soprattutto nelle zone di San Francisco e in quella di Los Angeles. Per il resto si deve approdare sulla costa atlantica con New York e Boston che cercano di recuperare il gap evidente accumulato negli anni rispetto alle capitali della costa ovest.

India

Il mercato del lavoro tech ha fatto degli enormi passi in avanti in India negli ultimi anni, grazie all’alto livello di specializzazione e ai costi ridotti della manodopera. Tra le città più importanti per la programmazione di app troviamo senza dubbio la metropoli di Nuova Delhi.

Est europeo

Per gli stessi motivi visti prima, anche l’est europeo sta diventando centrale per la produzione di applicativi. Le nazioni più interessate dal decentramento sono la Polonia, la Romania e la Bulgaria.

Regno Unito

Londra è decisamente la città che presenta una concentrazione maggiore di centri specializzati nello sviluppo di app, seguita da Manchester e Newcastle.