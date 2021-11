"Rifiuti non ritirati, cosa aspetta Sistema Ambiente?"

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 24 novembre 2021, 00:16

CBD è l’acronimo con il quale viene comunemente indicato il cannabidiolo, un principio attivo estratto dalla cannabis

martedì, 23 novembre 2021, 14:45

Elemento essenziale di quello che può essere definito l'arsenale finanziario di un'azienda è la capacità di approcciarsi strategicamente sia alla Tesoreria che alla Finanza

martedì, 23 novembre 2021, 10:10

Uno dei profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro incentrato sulla tecnologia è quello del programmatore di app, spinto negli ultimi anni dalla crescita dei dispositivi mobili ormai necessari per usufruire di tutta la miriade di servizi che prima erano prerogativa dei computer classici

martedì, 23 novembre 2021, 09:47

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Tavolo della disabilità del comune di Lucca in meritoalla questione relativa all'utilizzo di tamponi salivari sopratutto per i ragazzi con disabilità che non tollerano assolutamente quelli nasali e per cui è necessaria la sedazione

lunedì, 22 novembre 2021, 03:41

Una delle fasi più delicate del processo di ricerca e selezione del personale è la valutazione delle hard skills dei candidati, specialmente quando si tratta di profili tecnici

sabato, 20 novembre 2021, 13:18

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento polemico del Comitato di quartiere per San Concordio in occasione della festa degli alberi celebrata quest'anno dal comune di Lucca