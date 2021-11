Rubriche : lettere alla gazzetta



Santini: "Siamo stati noi a denunciare la vergogna dell'abuso edilizio al campo nomadi"

lunedì, 8 novembre 2021, 21:11

di Remo Santini

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del capogruppo di opposizione in consiglio comunale Remo Santini in risposta alle parole sull'abuso edilizio al campo zingari dell'assessore Serena Mammini:

Caro direttore,

l'assessore Mammini sbotta solo ora, ovvero quando la costruzione della casa al campo nomadi di via della Scogliera è già completata. E omette di dire che sono stato io, con la lista civica SìAmoLucca, a informare l'amministrazione di quanto stava accadendo, ai primi di ottobre: senza che nessuno abbia finora fatto nulla. Non l'ho denunciato solo sui giornali, ma anche in consiglio comunale in almeno un paio di sedute, alle quali la Mammini era presente.

Fa piacere e ridere al tempo stesso che l'esponente della giunta Tambellini si dica scandalizzata, dovrebbe pero' chiedere una spiegazione ai suoi. Che c'entra affermare che c'è un'indagine in corso, quando è stato chiaro fin dall'inizio che non c'erano le autorizzazioni? Chi pensa di prendere in giro l'assessora? Perché si è lasciato trascorrere tutto questo tempo, consentendo di far terminare la muratura oltre che l'installazione degli infissi come porte e finestre? Perché si è consentito di far portare a termine il reato senza emettere ordinanze di sequestro? Altro che alzare la voce, qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dimettersi!!! A meno che alcune decine di voti non facciano comodo per le prossime elezioni, così come avvenne in quelle del 2017.