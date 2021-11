Rubriche : lettere alla gazzetta



Sistemi informatici, a Capannori fanno... acqua?

martedì, 16 novembre 2021, 12:44

di ilaria quilici

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa considerazione inviataci da Ilaria Quilici di Lega Toscana e concernente una incredibile mancanza del comune di Capannori in merito a una determina rimasta tale:

E' noto come, anche nei Comuni, la pubblicazione degli atti e la loro digitalizzazione sia cosa delicatissima, tanto che se si sbaglia con i dati personali o sensibili, può derivarne​ violazione di privacy, concorrenze sleali tra aziende, errori di procedura... Da lì, cause legali e risarcimenti dovuti.

Quando, con determinazione n.1234 del 3/11/2021, è stato finalmente predisposto e approvato un documento con le linee guida per l'utilizzo​ in sicurezza dei sistemi informatici del Comune di Capannori, che dovrebbe rispondere positivamente anche ad una precedente direttiva emanata dal Segretario Generale, in tutela dei dati personali tra trasparenza e privacy, ho pensato ad una decisione ottima.

Visto che nel testo della determina 1234 lo si approvava e si ripeteva che questo documento era allegato "quale parte integrante e sostanziale", ho subito voluto cliccarlo per leggerlo. Peccato però che sul relativo link NON ci fosse e NON c'è proprio nulla del genere, né​ in pubblicazione all'Albo Pretorio né in Storico Atti! C'è la determina firmata dal Dirigente competente e basta.

Io capisco che questo Dirigente,​ dal settembre scorso​ trasferitosi in ruolo alle finanze della Provincia, è in difficoltà con i controlli, dovendo continuare (in attesa di sostituti) il lavoro al Comune di Capannori, con incarico dirigenziale mantenuto per:

Finanze e Tributi, Gare, Appalti e Legale, Personale, Ced, E-Gov e Sit, (con Responsabilità per la Transizione Digitale) oltre ad aver avuto pure l'incarico di Vice-segretario , poiché il Segretario Generale che c'era se n'è andato e quindi si aggiungono al resto tutte le competenze di questa importante figura, dalle presenze in Giunta e Consiglio alla gestione di Trasparenza, Anticorruzione, coordinamento dei colleghi etc...

Ma com'è possibile​ un simile pericoloso intreccio di incarichi e competenze tanto diverse, attribuito ad una sola persona?!

Questo risultato casualmente scoperto,​ non è probabilmente l'unico e rappresenta una​ grave debolezza per l'immagine del Comune di Capannori, che ne risulta danneggiato.

Il sindaco deve intervenire, per rimediare al più presto.