Sostenibilità e packaging: come soddisfare la richiesta dei consumatori

mercoledì, 17 novembre 2021, 04:03

Si è parlato tantissimo di sostenibilità e cambiamento climatico nelle ultime settimane. Infatti, il summit COP26 di Glasgow ha dato rilevanza ulteriore ad argomenti che ormai da anni stanno a cuore ai giovani di tutti il mondo.

La situazione è critica, ed è perciò importante fare il possibile per tenerla sotto controllo; a questo proposito, la collaborazione di tutti i Paesi del mondo è essenziale.

Gli individui come le aziende possono e devono fare la loro parte, con stili di vita sostenibili per i primi e scelte di produzione e di packaging eco-friendly per le seconde; tuttavia, l’accordo e la collaborazione dei governi di ogni Paese può offrire sicuramente ulteriori risorse per raggiungere risultati visibili in minor tempo.

L’importanza dell’impegno per la sostenibilità in azienda

Sappiamo tutti quanto sia importante fare la propria parte come singoli e come comunità per salvaguardare il pianeta.

Questo spetta anche alle aziende, le quali sono spesso ‘causa’ di inquinamento ulteriore e sprechi.

Tuttavia, sono sempre di più le aziende che si impegnano per essere sostenibili: dalla produzione dei prodotti, al processo di sviluppo, al packaging alle scelte ambientali, al supporto di organizzazioni no profit. Le loro decisioni organizzative e finanziarie vengono prese tenendo spessissimo in mente il valore della sostenibilità.

È infatti sempre più facile per tutti avere uno stile di vita più sostenibile, ed è ormai altrettanto facile avere un tipo di business sostenibile per le aziende che lo ritengono essenziale.

Aziende sostenibili: consigli e suggerimenti

Gli accorgimenti da avere per assicurarsi che il proprio business sia sostenibile sono diversi.

In primis, è importante sapere qual è l’origine dei materiali scelti per la produzione dei propri prodotti e fare attenzione al proprio rilascio di anidride carbonica.

Collaborare con le giuste NGO è la via da prendere per sapere in quali progetti vale la pena investire. Infatti, è anche importante che un’azienda si impegni per supportare la ricerca ed aiutare le organizzazioni che fanno il possibile per salvaguardare il pianeta.

Un esempio di ciò? Collaborare con organizzazioni no-profit che si impegnano per il rimboschimento del pianeta, come One Tree planted o Treedom.

Inoltre, è importante prestare attenzione al tipo di energia utilizzata cercando di optare per risorse naturali di energia ove possibile, magari installando pannelli solari.

Un altro modo per mostrare il proprio impegno per la sostenibilità è educare i propri clienti sul corretto utilizzo dei prodotti offerti, il riciclaggio del packaging o il riutilizzo eventuale di entrambi. Aiutarli a scoprire modi per re-impiegare un prodotto è davvero utile, sia per i clienti sia per il pianeta.

Infine, uno degli accorgimenti da avere, e forse il più facilmente visibile dai clienti è quello di eliminare del tutto la plastica o ridurne l’impiego in maniera notevole.

Soprattutto quando si tratta di packaging! Oggi è facilissimo optare per packaging sostenibile fatto di cartone o altri materiali biodegradabili e anche compostabili.

Packaging eco-friendly: i consigli degli esperti

Il packaging dei prodotti è la prima cosa di un’azienda che i clienti notano quando ricevono il loro ordine.

Per questo motivo, è davvero importante mostrare da subito l’impegno per la sostenibilità optando per imballaggi plastic-free, eco-friendly e di alta qualità.

La scelta di un packaging eco non deve compromettere la protezione dei prodotti, e oggi neanche l’aspetto ed il design dello stesso!

Infatti, non si può sottovalutare l’importanza del creare un’esperienza di unboxing unica per i propri clienti. Tuttavia, è possibile fare ciò in maniera totalmente sostenibile.

Basterà scegliere scatole postali in cartone ondulato, personalizzabili con il design del proprio brand stampato con inchiostro a base d’acqua, utilizzare nastri adesivi in carta kraft con colla naturale ed impreziosire il contenuto della scatola con carta velina ecologica, carta a nido d’ape, lana di legno, bigliettini personalizzati in carta kraft, sacchetti di stoffa e molto altro.

Oggi è davvero facile scegliere un packaging sostenibile, senza dover compromettere l’aspetto e il look del pacchetto che i clienti riceveranno.

Si tratta di una scelta eccellente: è una situazione win-win, che darà beneficio al pianeta e verrà sicuramente apprezzata dai clienti, i quali tendono sempre più a voler supportare maggiormente aziende che hanno valori simili ai propri.