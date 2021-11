Rubriche : lettere alla gazzetta



"Spazi pubblicitari sotto gli orologi inutilizzati: ipotesi danno erariale"

giovedì, 11 novembre 2021, 16:01

di alessandro sesti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Alessandro Sesti, pubblicitario, che solleva una questione interessante relativa agli spazi sotto gli orologi del comune di Lucca:



"Da circa due anni il Comune di Lucca tiene inoperosi molti spazi pubblicitari sparsi in tutta l’area comunale.



Si tratta degli spazi sotto gli orologi lungo la circonvallazione e in altri luoghi. Sono spazi dai quali il Comune traeva le tasse dell’imposta di pubblicità e che da ben due anni, appunto, non percepisce più.



Perché? Perché il Comune non emette il bando per affidare la gestione delle affissioni relative?



L’ufficio affissioni, a domanda, non sa cosa rispondere rimandando alla non volontà del Comune a risolvere la questione.



In sintesi, di fatto, si sta perpetuando un danno erariale per mancato introito delle tasse che si pagano quando si affittano detti spazi.



Il sottoscritto che opera nel campo pubblicitario, ma anche molti potenziali inserzionisti, si chiedono perché il Comune tenga inutilizzati spazi pubblicitari importanti tralasciando pure una opportunità di introito certo.



Oltretutto questi spazi sono in stato di abbandono e vengono letteralmente “vandalizzati” costituendo un danno di immagine per il decoro urbano, proprio sui viali e strade del centro storico".