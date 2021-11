Rubriche



Tutti pazzi per il Black Friday: dove comprare i migliori gadget aziendali

giovedì, 18 novembre 2021, 02:42

Con Black Friday si identifica il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Molti negozi offrono vendite altamente convenienti durante il Black Friday e aprono molto presto (a volte già a mezzanotte) o a volte il giorno del Ringraziamento.

Il Black Friday è di solito il giorno di shopping più affollato dell'anno negli Stati Uniti, almeno dal 2005. I vari telegiornali europei trasmettevano già all’epoca di lunghe file all’esterno dei negozi e, viste le offerte, quasi nessuno desisteva da questo shopping conveniente, data anche il periodo corretto per acquistare anticipatamente ed a buon prezzo regali di Natale o gadget aziendali.

Dopo pochi anni la tradizione è arrivata anche in Italia ed Europa e, con l’evolversi dello shopping online, accentuato oggi dalla forte digitalizzazione dell’era Covid, sia in negozi fisici che online impazzano gli sconti. Ultimamente, dato il sovra affollamento di offerte, si tende ad anticipare il Black Friday all’intera settimana, allungandolo fino al lunedì del Cyber Monday, per garantirsi una visibilità che duri più di un giorno. Alcuni anticipano addirittura di due settimane, selezionando magari solo alcuni articoli, aumentando progressivamente gli sconti, fino ad arrivare al giorno fatidico con l’offerta maggiore.

Sia per gli esercenti, che per le aziende, grandi o piccole che siano, ma anche per i clienti, il periodo del Black Friday può essere davvero interessante per fare degli ottimi affari.

Attenzione però a cosa e dove si compra: senza farci prendere dall’affanno, ecco un metodo infallibile per acquistare bene e ciò che veramente ci interessa, senza ritrovarci post Black Friday pieni di oggetti che non sappiamo a chi regalare o come utilizzare.

Prima del Black Friday è bene ordinare le idee e fare un giro sul web per selezionare almeno le categorie merceologiche che ci interessano. Fatto questo, si può iniziare a navigare sui siti che trattano quello che stiamo cercando per farsi un’idea sia dei prodotti che dei prezzi. È vero che gli articoli saranno scontati ma attenzione a non illudersi, nessuno regalerà niente! Importante iscriversi alle newsletter dei siti selezionati: di solito, chi è iscritto al sito ha promozioni in esclusiva oppure riceve la comunicazione su sconti e vantaggi prima degli altri. Perché non mettere già a carrello o in wishlist i prodotti che si vorrebbero acquistare? Così ci anticipiamo e non perdiamo di vista cosa ci aveva colpiti durante la navigazione su quel sito. Nel caso si voglia acquistare in un negozio fisico, perché non chiamare per capire se aderiscono al Black Friday e in quali date?

Date queste regole basilari, ma non sempre scontate, ci sarà chi dovrà acquistare regali di Natale per amici e parenti, chi invece per il proprio brand.

I regali di Natale possono infatti essere anche gadget aziendali, o meglio strenne natalizie (come si dice in gergo), per augurare a dipendenti o clienti un felice periodo di festività.

In questi casi si tratta di gadget personalizzati, ovvero prodotti che riportano il logo dell’azienda: questo per garantire una maggiore fidelizzazione ma anche per lasciare un ricordo di sé e dare visibilità al brand. Ad esempio, se si regalano borracce personalizzate con il logo della propria azienda, chi riceverà il gadget inconsapevolmente porterà in giro il marchio e gli darà visibilità. È sempre un buon modo per dare un omaggio, sempre gradito, e farsi un po' di pubblicità.

Uno dei siti più in voga per l’acquisto di gadget personalizzati è senza dubbio HiGift, con circa 5.000 articoli in stock, pronti per essere personalizzati. Questo sito aderisce al Black Friday a partire da lunedì 22 fino a domenica 28 novembre, con uno sconto del 15% su tutti i gadget personalizzati del sito!

Districarsi tra le offerte non è mai semplice, con un buon occhio e qualche consiglio dato da recensioni o amici si riesce però a non sbagliare. Dunque, buona ricerca e buon Black Friday!