Una guida per scegliere il miglior carrello portavivande

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:43

I carrelli portavivande sono complementi adatti sia alle abitazioni private, sia alle strutture ricettive. Infatti possono essere utilizzati in cucina, in sala da pranzo, in salotto, così come negli hotel e nei B&B.

Un carrello portavivande ha un duplice valore: pratico ed estetico. Serve oggettivamente a portare bibite, stuzzichini, pietanze ecc., ma è anche molto bello a vedersi. Un vero e proprio elemento ornamentale, che di certo farà un figurone nella tua casa.

Ci sono carrelli in metallo e carrelli in legno, carrelli pieghevoli o meno. I migliori articoli sono quelli concepiti per un’intelligente ottimizzazione dello spazio: ciò vale per i carrelli richiudibili e anche per quelli che non lo sono, ma che tuttavia si distinguono per le linee essenziali e pulite.

Un vasto assortimento di prodotti del genere è fornito su smartarredodesign.com: lo shop specializzato nei mobili per miniappartamenti, molti dei quali sono convertibili e trasformabili per sfruttare al meglio l’area disponibile. Il team di Smart Arredo ha selezionato solo ed esclusivamente carrelli portavivande di qualità, solidi e longevi, e al tempo stesso di grande impatto visivo.

Ma come individuare il carrello portavivande più adeguato alle singole esigenze?

I materiali del carrello portavivande

Per cominciare, una riflessione preliminare deve essere incentrata sul materiale del carrello.

Come già abbiamo accennato, in commercio vi sono diversi modelli in legno e in metallo. Il primo è dotato di un fascino retrò, e suggerisce calore e comfort anche solo a guardarlo; il secondo è perfetto per un carrello di stampo moderno o contemporaneo, è durevole ed è anche molto suggestivo per le superfici levigate e brillanti.

I due materiali possono essere, poi, combinati in un unico carrello portavivande. È il caso di Apperò, offerto nel catalogo di Smart Arredo Design: il trionfo dello stile e dell’eleganza, con ripiani in MDF e dettagli metallici. Completa il quadro una sezione in metacrilato, da usare come portabottiglie.



Carrello portavivande Select

Decisamente raffinato, nel suo minimalismo, è il carrello Select, caratterizzato da struttura in acciaio cromato o verniciato. I vassoi, invece, sono di formica, un ulteriore tocco di classe per questo complemento tanto funzionale. Quale versione preferisci, quella bianca o quella nera?

Tra i materiali adoperati per i carrelli portavivande non possiamo non menzionare il plexiglass. Quest’ultimo è impiegato a volte per alcuni particolari, come nel caso di Apperò, e altre volte per l’intero carrello o quasi. Di plexiglass è Ambrogio, dalle forme pure e geometriche, ideale per una zona kitchen o living all’avanguardia.

Carrelli portavivande, design e tipologie

Un’altra distinzione, tra i carrelli portavivande acquistabili, va fatta in merito al design. Infatti ci sono articoli che strizzano l’occhio al vintage, e altri che sono strettamente legati all’arredamento contemporaneo.

Alcuni apprezzano di più i modelli classici, altri quelli moderni. C’è chi sceglie un carrello tondeggiante, e chi ne predilige uno quadrangolare. Sono disponibili carrelli con cassetti o senza, con uno o più ripiani: non dovrai fare altro che trovare quello più adatto alle tue necessità.

Un posto speciale è occupato dai carrelli portavivande pieghevoli, che già abbiamo nominato in precedenza. Questi sono ottimi per i monolocali e per i bilocali, in quanto dopo l’utilizzo possono essere tranquillamente messi da parte e custoditi in un ripostiglio o in un armadio.



Carrello portavivande Annika

Smart Arredo propone numerosi carrelli di questo tipo, eccellenti come soluzione salvaspazio. Pensiamo per esempio ad Annika: un carrello che si chiude grazie ad apposite manigliette a pressione, contraddistinto da struttura cromata e da un ripiano metallico verniciato.

Ovviamente, per il loro stesso scopo, i carrelli portavivande hanno le ruote. In questo modo, sono semplici da spostare da una stanza all’altra per portare da mangiare e da bere agli ospiti. Quelli senza ruote sono in realtà dei tavolini, che comunque si inseriscono con effetto armonioso in tutti i soggiorni e non risultano mai ingombranti.

I colori del carrello portavivande

Se stai cercando un carrello portavivande, tieni presente che tali complementi si differenziano anche in base al colore.

Ci sono carrelli nei toni del legno, con affascinanti venature che catturano lo sguardo e sfumature naturali che evocano boschi e foreste. Carrelli in acciaio, con finitura cromata, bianca o nera; carrelli trasparenti di plexiglass, simili ai tradizionali tavolini di vetro ma di gran lunga più resistenti.

Molto originali sono i carrelli portavivande dalle tinte accese, che regalano all’ambiente un pizzico di brio e di freschezza. Il già citato Apperò può essere di varie nuances: rosso, arancione, moka, verde. Un elemento di questo tipo attira l’attenzione ed è tanto utile quanto decorativo.

Conclusioni

I carrelli portavivande sono consigliati per diversi contesti: per servire gli invitati a pranzo o a cena, per abbellire un’area living, o anche soltanto per creare un angolo ornamentale in salotto. Sono perfetti anche se gestisci una tua attività, ad esempio un bar, un ristorante o un albergo.

Spesso, nell’arredamento, sono questi i dettagli che risaltano di più. Oggetti di uso pratico, scenografici, che suggeriscono cura per i particolari e premura nei confronti delle persone. Tutto sta nel trovare il modello ideale a seconda delle esigenze, ma di certo non avrai difficoltà, considerando la vasta gamma di carrelli portavivande che sono presenti sul mercato!