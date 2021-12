Rubriche : lettere alla gazzetta



"Amministrative, chi si candida per il cambiamento?"

venerdì, 24 dicembre 2021, 17:11

di giorgio angelo lazzarini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Giorgio Angelo Lazzarini, commercialista ed esponente di 'Salviamo la Manifattura', in merito alla prossime elezioni amministrative a Lucca:

"Chi si propone come forza propulsiva del cambiamento? E’ questo ciò che interessa.



Da un lato il Partito Democratico e la sua coalizione, per quanto si dichiari rivolto al futuro, ormai oggettivamente incarna la continuità. La si metta come si vuole, ma resta difficile immaginare che il solco che traccerà Raspini sarà concettualmente e spiritualmente diverso da quello a cui ormai siamo abituati. E se così non fosse non resterebbe che da chiedergli - come è stato maliziosamente evidenziato da una vignetta di Sesti - se non debba fare mea culpa per i dieci anni appena trascorsi.



Ma se Raspini rappresenta la continuità rivista e corretta, c’è da domandarsi chi potrà rappresentare il cambiamento vero, quello che ha in mente una Lucca diversa dal solco.



Si tratta di forze che dovrebbero avere uno slancio propulsivo alternativo, innovativo. Capace di incidere attivamente sulla mentalità assopita a cui ci ha abituato questo decennio.



E allora il centro destra. Avrà la capacità questa importante fetta della politica lucchese di interpretare tale ruolo? Perché parliamoci chiaro, di conservazione a Lucca ne abbiamo già abbastanza nel PD. Quindi l’unico vero ambito che il centro destra dovrebbe ritagliarsi per diventare protagonista è quello di appellarsi alle migliori idealità culturali della propria tradizione per immaginare il cambiamento, quasi fosse un’inversione di ruoli. Ecco la responsabilità che ha oggi il centro destra Lucchese per non rischiare di proporre qualcosa di troppo simile a ciò che già c’è. Una scelta per il grande cambiamento positivo, non sottraendosi alle sfide dei nostri tempi, ma anzi accogliendole e ravvisandovi grandi opportunità di crescita e cambiamento. Chi per l’esperienza condivisa e per ciò che ha fatto in questi ultimi anni, deve essere indubbiamente prescelto per una missione difficile ma entusiasmante, per le garanzie che potrà dare ai cittadini che tutto ciò avvenga. Nella scelta le formazioni politiche di centro destra devono tenere conto soprattutto di connotare il candidato per ciò che ha fatto in questi anni, per la propria coerenza, il coraggio e per le proprie capacità. Anche perché si tratta di aggregare tutte le forze, da qualunque parte provengano, che intendono perseguire lo stesso disegno.



A tal fine le forze civiche e il terzo polo potrebbero contribuire attivamente alla svolta, ma occorre uno spirito fortemente condiviso e degli obiettivi ben chiari che guardino alle potenzialità inespresse di Lucca. Dalla vera sfida della transizione ecologica, a quella soprattutto culturale ed anche economica per il rilancio complessivo e non provinciale che questa città deve offrire a se stessa e al mondo".