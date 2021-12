Rubriche : Passioni Napoleoniche



"Come è bello il mondo!", disse Paolina

mercoledì, 8 dicembre 2021, 09:12

di Renata Frediani

Abbiamo conferma che nella vita di Napoleone i grandi affetti, sinceri e veri, furono rappresentati dalla madre Letizia Ramolino, dalla prima moglie Josephine ed infine dalla sorella Paolina. Di Josephine e del suo sentimento verso Napoleone, che a sua volta l’amava profondamente, ne ho già descritto i tratti peculiari; oggi ho piacere di descrivere la figura, a me tanto cara e soprattutto cara all’Imperatore, l’amata, la prediletta sorella Maria Paola Bonaparte, principessa Borghese, comunemente chiamata Paolina.

Certamente tutti conosciamo Paolina Bonaparte per l’opera scultorea, capolavoro di Antonio Canova, che la rappresenta come Venere Vincitrice, commissionata dal principe Camillo Borghese, sposato con Paolina a Parigi nel 1803, oggi esposta alla galleria di Palazzo Borghese.

Sono innumerevoli le testimonianze che ci raccontano il suo carattere capriccioso, frivolo, libertino, per cui fu soprannominata la “regina dei capricci”. Ben poco risalto, tuttavia, è stato dato al suo essere una donna generosa, in particolare modo con il fratello Napoleone, che ormai esule nel periodo trascorso all’Elba trovò proprio nella sorella un sostegno oltre che affettivo anche economico. Per il fratello Paolina decise di vendere anche i propri gioielli, a cui teneva tantissimo, che furono motivo di tante diatribe giuridiche con il marito principe Camillo Borghese.

Paolina, l’unica sorella a cui Napoleone non aveva donato né corona né trono, lo volle accompagnare nel suo esilio all’isola d’Elba.

La loro è una lunga storia d’affetto e forte sentimento che parte da lontano, da quando lei, quattordicenne, aspettava con gioia il rientro a casa del fratello dalla scuola militare di Brienne, felici entrambi di ritrovarsi. Non mancavano le occasioni in cui Napoleone si scontrava con i capricci di Paolina che tuttavia amorevolmente tollerava ed accettava affettuosamente, data anche l’età di adolescente.

Paolina abbandonò la sua villa di Roma e si trasferì all’Elba, nella Villa dei mulini, il 31 ottobre 1814, per alleviare i giorni dell’esilio del fratello con la vivacità di donna gioiosa libera ed indipendente, impegnandosi per tirare su il morale a Napoleone. È l’unica figura che riesce ancora con la spensieratezza, che ha sempre contraddistinto la sua vita, a far sorridere Napoleone, sopportando in silenzio e con atteggiamento rassegnato gli stati d’animo di scoraggiamento del fratello.

La principessa si prodigò in tutti i modi per sostenerlo e rendere meno difficili le giornate nella silenziosa e minuscola isola, tanto che, a conoscenza del desiderio di Napoleone di possedere la villa di San Martino, situata nella campagna a circa 6 km da Portoferraio, di cui si era innamorato durante le cavalcate sull’isola, generosamente Paolina vendette i suoi gioielli per acquistarla e farne dono al fratello.

Napoleone la ricorda nel suo testamento, redatto a Longwood, il 26 aprile 1821, «Avevo una piccola fattoria chiamata Saint Martin all’Isola d’Elba, stimata 200.000 franchi […] era stata comprata con i soldi della principessa Paolina. Se le è stata data, sono soddisfatto, ma, se non è stato fatto, i miei esecutori testamentari devono prodigarsi per assegnarla, che sia data alla principessa Paolina se vivrà altrimenti ai suoi eredi qualora non fosse più in vita».

Napoleone si spostava spesso nella residenza di San Martino per lunghe cavalcate e passeggiate anche in compagnia di Paolina.

Proprio durante queste passeggiate nella campagna elbana, Paolina, lusingata di trascorrere tanto tempo con l’ammirato fratello, sebbene nascondesse nel cuore il profondo dolore per le circostanze, si trovò con il fratello in un luogo dove si intravedeva la Corsica, e così uniti contemplarono la loro isola natale. Era un paesaggio incantato, racchiuso fra la bellezza dei monti e il mare, ed a Paolina venne spontaneo esclamare di fronte a tale meraviglia “come è bello il mondo” ma Napoleone era assente e rapito da chissà quali pensieri e questo destava in Paolina un senso di amarezza per sentirsi esclusa dal quel mondo interiore del fratello del quale, prepotentemente, aveva cercato fin da giovinetta di far parte, dei pensieri e sentimenti di quel fratello, tanto amato ed ammirato, che lei fino a quel momento aveva dovuto dividere con importanti ruoli politici e stretti rapporti familiari privati affettivi.

In quella piccola isola, incantata, si sentiva protetta accanto al fratello, la vita le aveva dato tutto, bellezza, spensieratezza e fasto, ma non le erano certo mancate grandi sofferenze. Si pensi a quando nel 1797 rientrava dall’isola di Santo Domingo dietro il feretro del marito, il generale Lecler, fedele amico di Napoleone, inviato per sedare una sommossa e morto il 3 novembre 1802 a causa di una malattia infettiva. Il loro fu un matrimonio felice dal quale nacque il primo ed unico figlio della principessa Paolina, Dermide, morto anch’esso tragicamente per malattia all’età di soli sei anni.

Durante l’esilio a Sant’Elena Paolina si impegnò tantissimo per raggiungere il fratello senza riuscirci. Napoleone morì il a 5 maggio 1821, ma Paolina apprese la notizia solo il 25 luglio. Colpita da questo immenso e profondo dolore cercò rifugio in un luogo isolato ed ameno come Viareggio dove nel 1822 decise di far costruire la sua nuova residenza vicino al mare per vivere in solitudine. Tuttavia volle che fosse arredata con mobili Impero per evocare gli anni della Grandeur napoleonica e soprattutto per affermare il suo status di principessa.

Colpita da una malattia la principessa decise di trasferirsi a Firenze, accolta ed assistita con affetto dal marito Camillo Borghese dopo una lunga separazione, dove, sempre più triste per la morte dell’amato fratello, morì il 9 giugno 1825. Il principe Borghese accolse il suo ultimo desiderio di essere tumulata nella cappella di famiglia nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

La determinazione nel voler essere arbitro in prima persona della sua vita, che tanto la sottopose alle critiche del suo tempo, oggi, al contrario, è considerata segno di uno spirito libero e intelligente, che vuole guidare da sola la propria esistenza. Paolina, dunque, può essere definita il prototipo della donna moderna, capace di sovrintendere da sola alla realizzazione della sua nuova dimora di Viareggio.