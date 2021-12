Rubriche



Come investire in azioni oggi: dalle strategie più gettonate ai titoli da monitorare

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:07

La compravendita di azioni sui mercati finanziari rappresenta oggi una delle soluzioni di investimento preferite dai risparmiatori, in quanto, con il livello attuale di inflazione e la curva dei rendimenti appiattita - se non con valori negativi - su tutta la sua lunghezza, una delle poche asset class in grado di mantenere invariato il potere di acquisto dei patrimoni mobiliari - attraverso la distribuzione dei dividendi - è proprio quella dell'equity. È chiaro che l'esasperazione di questo concetto in alcuni casi può spingere i risparmiatori ad abbassare la percezione del rischio, creando degli sbilanciamenti nelle allocazioni di portafoglio; per questo motivo è opportuno mantenere sempre come riferimento il profilo personale da investitore. Infatti, per comprare azioni è innanzitutto necessario scegliere il settore su cui investire e i titoli su cui puntare, per poi individuare la strategia migliore, in modo da cogliere le opportunità offerte dal mercato di riferimento.

Attuare una strategia di breve termine sulle azioni

I broker online consentono l'implementazione di un approccio operativo che richiede un piccolo capitale con cui negoziare titoli azionari con una frequenza più alta rispetto alla tradizionale filosofia Buy and Hold. Utilizzando i Contratti per Differenza, offerti da tali intermediari, si possono replicare infatti i prezzi delle stock di molteplici società quotate, a costi decisamente contenuti.

Il conto trading non prevede spese di sottoscrizione e mantenimento -a volte è applicata una commissione di inattività per un mancato utilizzo protratto nel tempo- e non sono richieste commissioni di negoziazione, poiché, essendo la maggior parte dei broker market maker, su ciascun trade è applicato uno spread tra denaro e lettera del sottostante.

Gli strumenti operativi del trader

Tuttavia l'aspetto più interessante di questa soluzione di investimento è rappresentato dalla gamma di funzionalità a disposizione degli utenti. In particolare per le strategie speculative le piattaforme di trading prevedono il rilascio di grafici dotati dei più sofisticati indicatori tecnici, con cui effettuare analisi sul prezzo degli asset trattati, e di un tool per disporre gli ordini con grande rapidità -requisito fondamentale nel trading online-.

Inoltre gli investitori possono contare sulla leva finanziaria, sullo short selling e sugli ordini condizionati, strumenti indispensabili per speculare sulle azioni: difatti il leverage, aumentando la size di un trade, consente di cercare opportunità su time frame ridotti, attraverso la vendita allo scoperto si possono sfruttare a proprio vantaggio anche le tendenze al ribasso e gli Stop loss e i take profit ottimizzano la gestione del rischio -il cosiddetto money management-.

Azioni: dal trading discrezionale al trading sistematico

Nonostante la disponibilità sovrabbondante di materiale formativo a cui attingere per apprendere specifiche tecniche di trading, non tutti i risparmiatori, anche alla fine di un percorso didattico, sono in grado di elaborare una personale strategia operativa capace di generare risultati con continuità.

Pertanto, consci di questo limite, i broker online hanno predisposto nell'offerta di servizi alcuni meccanismi che possono aiutare gli utenti ad investire. Se alcune società rilasciano la piattaforma professionale MetaTrader per compilare gli expert advisor che sistematizzano l'esecuzione degli ordini, altri intermediari più semplicemente hanno integrato nel loro TOL i social trading, network finanziari in cui gli iscritti possono negoziare in sinergia, condividendo e replicando idee di trading.

La modalità DMA sul mercato azionario USA

Naturalmente vi sono alcuni broker online attivi sui mercati OTC che offrono la compravendita di azioni non solo attraverso i CFD, ma anche in real stock. La modalità Direct Market Acces, infatti, è preferibile da chi attua strategie che prevedono il mantenimento di una posizione in portafoglio per molto tempo, in quanto non richiede costi di rollover.

Inoltre sui titoli azionari esteri non gravano spese aggiuntive inerenti alle transazioni o alla consultazione dei data feed: il mercato USA, punto di riferimento degli investitori, con questa tecnologia è alla portata di tutti, anche di chi è sprovvisto di grandi capitali; ad esempio un risparmiatore che volesse investire su Apple, che in questi giorni ha stabilito per l'ennesima volta un record assoluto di capitalizzazione di borsa, che si prepara a raggiungere i 3 mila miliardi di dollari, potrebbe farlo con estrema facilità. Si tratta di un colosso tech che, nonostante la pandemia e la notizia della diffusione della nuova variante Omicron - che ha destabilizzato i mercati portando al crollo di diversi titoli azionari - non ha mai arrestato il suo successo, grazie anche all’uscita di nuovi prodotti sul mercato.