Rubriche



Come scegliere un armadio guardaroba

giovedì, 30 dicembre 2021, 14:17

L'arredamento della tua casa non è solo il modo in cui hai scelto di disporre mobili, tende e poltrone. È il tuo biglietto da visita, costituisce la tua scelta di vita, l'aspetto di te che vuoi mostrare agli altri. Quando stai decidendo come arredare un ambiente personale come la tua casa, il momento più importante è la scelta dell'armadio guardaroba.

L'armadio guardaroba: estetica e capienza

Se ti appresti a scegliere un armadio guardaroba, devi valutare come esso può rispondere alle tue esigenze. Il primo aspetto da prendere in considerazione sono le misure. Potrebbe sembrare banale, ma devi accertarti di prendere in modo esatto la misura dello spazio di cui puoi disporre. È essenziale tener conto dello spazio necessario all'apertura delle ante e dello spessore di eventuali battiscopa presenti sulla parete destinata a questo complemento d'arredo.

Assicurati, inoltre, di scegliere un armadio che abbia, all'interno, una divisione degli spazi che risponda alle tue necessità. Se ami i cappelli e ne possiedi in gran quantità, dovrai avere a disposizione uno o più ripiani adatti a riporli. Se adori il casual e i jeans o se hai molti abiti e completi, provvedi a optare per un guardaroba che consenta di appenderli facilmente, così da scegliere con una sola occhiata il capo da indossare. Una famiglia numerosa, infine, dovrà cercare un guardaroba ricco di ripiani separati. Ciascuno potrà gestire come vuole i propri abiti e ci sarà l'opportunità di riporre l'abbondante biancheria.

L'armadio guardaroba: un importante complemento d'arredo

Fino a poco tempo fa, l'armadio era considerato quasi alla stregua di un ripostiglio. Un buon armadio era quello che non si notava troppo e che assolveva alla propria funzione senza però distinguersi in primo piano.

Con il progresso della ricerca di nuove prospettive nell'arredamento degli ambienti, è diventato un vero e proprio complemento d'arredo. Non più nascosto dietro porte e tendaggi, bensì esposto in bella vista e, quindi, rinnovato come stile, come colorazione e come materiale.

Per scegliere un armadio guardaroba che si inserisca a perfezione nel tuo arredamento, dopo aver fatto una prima selezione in base alla capienza, ti devi focalizzare su 3 aspetti fondamentali.

Il materiale, il colore e lo stile

La scelta del materiale può essere fatta in due diverse modalità: per somiglianza o per contrasto. Nel primo caso dovrai scegliere, per il tuo nuovo armadio guardaroba, un materiale simile o, quantomeno, affine al resto dell'ambiente. Legno massello con un arredamento classico, metallo e materiali sintetici con il moderno e post-moderno. Molto interessante anche il contrasto che prevede materiali non affini al resto degli arredi. Ad esempio, un guardaroba in metallo inserito in un ambiente tradizionale.

Anche per colore e stile, valgono le stesse considerazioni fatte per il materiale.

Infine, un suggerimento: come per tutti gli arredi che scegli per arricchire il tuo ambiente, anche nella scelta dell'armadio guardaroba, guarda i diversi modelli, riduci a 3 il numero di quelli tra cui scegliere. Adesso chiudi gli occhi e immaginali nella tua casa: troverai quello adatto a te.