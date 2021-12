Rubriche



Cose da sapere per investire in criptovalute nel 2022

sabato, 18 dicembre 2021, 10:35

Investimenti in criptovalute 2022: cosa dovresti sapere

Poiché le criptovalute stanno diventando sempre più popolari, sempre più persone vedono la necessità di investire in criptovalute. Il mercato delle criptovalute è cresciuto negli anni, e oggi sono in circolazione oltre 11.000 criptovalute, che forniscono numerosi canali di investimento per le persone. Il modo più famoso di tutti, per esempio, è il trading crypto.

Tuttavia, come altre forme di investimento, devi prestare attenzione quando investi in bitcoin criptovaluta. Uno dei modi per farlo è capire i diversi prezzi delle criptovalute come il valore Bitcoin. Dovresti anche prestare attenzione alle notizie per rimanere aggiornato in ogni momento. L'investimento in criptovaluta può sembrare fantasioso all'esterno, ma richiede molta attenzione ai dettagli per ottenere il massimo dal tuo investimento.

Qui, esamineremo alcune delle cose principali da sapere sul crypto trading italiano per trarne profitto nel 2022.

Mettere a punto un piano finanziario

Molte persone non riescono a capire che nel mercato delle criptovalute le cose non andranno sempre come previsto. Al momento il valore medio si aggira sui 40 mila dollari, ma le cose cambiano di giorno in giorno. Nei giorni in cui le cose sembrano rialziste, c'è la propensione a pensare che non si registrerà mai una perdita. Tuttavia, il mondo delle criptovalute è uno spazio molto volatile, il che è evidente a chi ha deciso di comprare Bitcoin date le numerose variazioni del prezzo di Bitcoin nel corso degli anni.

Pertanto, devi mettere in atto alcune garanzie finanziarie per tenerti in piedi nei giorni in cui le cose non vanno come previsto. Uno dei modi migliori per mettere in atto un piano finanziario è diversificare l’investimento. Questo significa investire anche in altre monete, e quindi informarsi sul valore Dogecoin o Litecoin, e successivamente comprare Dogecoin e altro ancora.

Prestare attenzione alla capitalizzazione di mercato

Uno degli errori più tipici che fanno i nuovi trader di criptovalute nel mercato è quello di prendere le loro decisioni di investimento basate esclusivamente sul prezzo corrente della moneta. La realtà è che il valore di una criptovaluta è valido solo dopo aver considerato l'offerta in circolazione. Quindi, ad esempio, se vuoi acquistare bitcoin, non guardare troppo al prezzo corrente di bitcoin sul mercato. Invece, guarda la percentuale della capitalizzazione di mercato complessiva che stai acquistando. Più una moneta è vicina alla capitalizzazione di mercato, maggiore sarà la domanda per vendere la moneta in futuro.

Investire in criptovalute comporta un rischio

La criptovaluta è ancora un settore in gran parte non regolamentato e relativamente non dimostrato. Per questo alcuni dicono che definire “speculativo” investire in criptovalute è riduttivo.

Allora perché investire in criptovalute? Alcuni asset digitali e criptovalute, come Bitcoin, hanno un limite di fornitura fisso: il numero di bitcoin esistenti nel mondo non aumenterà. In questo modo è considerato immune all'inflazione, rispetto agli investimenti denominati in valuta fiat, come azioni o obbligazioni. È anche considerato un bene "rifugio sicuro". Per questi motivi è considerata una copertura contro l'inflazione.

Comprendere le strategie

Investire in criptovalute non è ovviamente un gioco d'azzardo. Esistono diverse strategie di trading che possono essere utilizzate per ottenere determinati risultati. Prima di acquistare Bitcoin o qualsiasi altra moneta disponibile, assicurati di aver investito nell'apprendimento di diverse strategie. Alcune di queste strategie di trading di criptovaluta includono il trading diurno e il trading notturno.

Le strategie di day trading spiegano come puoi fare trading efficace della tua moneta con altre monete per trarne profitto. D'altra parte, il trading notturno, che si è dimostrato più efficace, poiché insegna come battere i prezzi mutevoli delle criptovalute di notte per evitare una perdita. Sebbene tu possa apprendere queste diverse strategie di trading da esperti, Internet è un luogo eccellente per trovare informazioni utili che possono guidarti.

Investire un importo che non si teme di perdere

I nuovi trader devono sapere che una regola fondamentale per investire in criptovalute è quella di investire solo ciò che ci si può permettere di perdere. In tal modo si è al sicuro quando c'è una perdita e si gioisce quando c'è un guadagno. Generalmente, negli investimenti, esiste quella che viene definita la regola del 5% dell'investimento. Nel caso delle criptovalute dovresti investire solo il 5% dei tuoi guadagni o del tuo valore in investimenti volatili.

Per concludere

In conclusione, le criptovalute sono il futuro del denaro e non c'è modo migliore per cogliere quel futuro che iniziare a investire in esse ora. Tuttavia, è necessario comprendere diverse strategie di trading, disporre di un piano di backup finanziario in atto e investire ciò che non si ha paura di perdere.