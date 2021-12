Due poesie sul "massacro di S. Concordio"

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:26

Nel settore Food&Beverage, come in molti altri segmenti, è diventato obbligatorio l’acquisto di un registratore di cassa telematico, secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2021 in materia di contrasto all’evasione fiscale

martedì, 30 novembre 2021, 23:01

Stai rinnovando la cucina e ti stuzzica l’idea di passare ai piani cottura a induzione tanto in voga ultimamente? Eppure qualcosa ti dice che è meglio non lasciare la strada vecchia per quella nuova e che con i fornelli a gas, dopotutto, non ti sei mai trovato così male

martedì, 30 novembre 2021, 14:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa testimonianza toccante di un lettore he ha avuto la sfortuna di essere contagiato dal Covid nonostante il vaccino, ma di essere stato assistito con professionalità

martedì, 30 novembre 2021, 13:40

Sogni da bambina di poter lavorare come estetista? Quella che segue è una guida che dovrebbe fare al caso tuo alle migliori scuole di estetica e trucco in Toscana, con qualche consiglio utile però anche su come muovere i primi passi nel mercato del lavoro

martedì, 30 novembre 2021, 10:02

Dopo la disastrosa sconfitta di Lipsia del 1813 le potenze alleate dichiararono Napoleone il solo ostacolo alla Pace in Europa ed operarono affinché fosse privato il prima possibile di ogni potere

lunedì, 29 novembre 2021, 23:32

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera che ci ha inviato un genitore a proposito di una vicenda legata al Covid e che lo riguarda direttamente