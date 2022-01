Rubriche



Gioco d'azzardo in rete: ricordate sempre la sicurezza

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:39

È davvero molto probabile che, soprattutto dopo il primo lockdown, molte persone abbiano deciso di continuare a passare molto più tempo online per tutte le proprie attività principali. E con queste intendiamo sia quelle più legate a “motivi seri”, come lo studio oppure il lavoro, che quelle più “ricreative”, come il gioco oppure lo svago. Ma cerchiamo di concentrarci su quest'ultimo passaggio in particolare!

Oltre al godersi una più che discreta quantità di prodotti mediatici come film e serie televisiva di successo su piattaforme del calibro di Netflix, Disney+ oppure Amazon Prime Video, il web ha offerto anche la possibilità di divertirsi e giocare in tutti i sensi.

Infatti, dopo tutte le funzioni tipiche dei vari socialnetwork, il web è anche e soprattutto “tana” dei maggiori videogiochi del momento. Dopo i titoli in multiplayer più giocati del momento, dovete sapere che anche in questo campo non mancano le piattaforme che garantiscono agli appassionati tanti titoli e prezzi alla portata di tutte le tasche ed i gusti! Basta dare una rapida occhiata a quello che sono in grado di offrire dei portali come GOG, Steam, Epic Store e così via.

Ma non ci sono solo videogiochi perché, come avrete facilmente capito dal titolo, viste le chiusure dovute alla situazione pandemica ed a mille altri motivi, sono sempre di più gli scommettitori italianiche vogliono tentare la fortuna con le carte oppure giocare al bingo online in maniera sicura giusto per fare un esempio. Ma è possibile giocare d'azzardo in maniera sicura sul web? Ovviamente sì, quindi vediamo in che modo!

Prima di tutto partiamo con il dire che, purtroppo, accanto ai siti ed alle applicazioni certificate sono letteralmente spuntate come funghi anche delle loro controparti decisamente meno oneste e, soprattutto, più truffaldine. Ed è proprio per questo motivo che bisogna prestare sempre più attenzione a tutte queste “offerte”, intese nel senso più ampio del termine, che girano in rete per la “salute” del proprio portafoglio.

Quando vi imbattete in un casinò online, o in un qualsiasi altro portale che offra la possibilità di giocare a poker, slot machine, blackjack e simili, se non siete sicuri fate prima una rapida ricerca online mettendo il nome di tale dominio all'interno del motore di ricerca. Se è “reale”, allora, è molto probabile che il suo nome salterà fuori all'interno di un forum o di un altro articolo in rete!

Se però volete dare un'altra occhiata più da vicino allora vi consigliamo di prestare particolareattenzione a questi fattori, gli stessi ai quali bisogna stare attenti quando si gioca tramite app:

le istruzioni per vincite e depositi sono chiare e, soprattutto, scritte in italiano

viene riportato chiaramente il numeroverde per il Servizio Clienti o l'indirizzo di posta elettronica per i reclami

è presente il logo che certifica la sua validità rispetto agli standard ADM (Agenzia Dogane e Monopoli)

sono presenti gli inviti al giocoresponsabile ed ai rischi della dipendenza da gioco d'azzardo

Se quindi noterete che uno o più di questi fattori mancano, beh, sarà proprio il caso di “lasciare la mano”!