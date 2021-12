Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie professor Morelli a lei e a tutto il personale della clinica di San Rossore"

mercoledì, 1 dicembre 2021, 20:32

di Enrico Ubaldo Gnesi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento inviataci per manifestare il profondo senso di gratitudine all'indirizzo del professor Girolamo Morelli per le cure e l'assistenza ricevute:

Circa due mesi venni al tuo studio, per il controllo annuale di rito, che effettuo da lungo tempo, seguendo l’indirizzo di mio padre Cesarino, riconoscendo in te doti non comuni, quali gentilezza, capacità e competenza. Nell’esplorazione che effettuasti, scorgesti un punto nero di pochi millimetri, non meglio identificato e difficile da rilevare. Al termine della visita mi suggeristi di effettuare approfondimenti l’origine di quello stato.

Mi aiutasti ad avere un appuntamento con il professor Bartolozzi, che effettuò la risonanza magnetica, concludendo il rilievo con una non favorevole risposta: lesione endoluminale clinicamente rilevante, mi disse anche di rivolgermi al mio medico di fiducia, per curare questo infausto malanno. Devo precisarti che anche lui nell’informarmi usò tatto ed educazione.

Uscii più che preoccupato, tuttavia con la convinzione che ce l’avrei potuta fare, poiché il danno era all’interno della capsula prostatica. Al nosocomio di Cisanello, secondo procedura effettuasti l’ecoguidata, finalizzata ai prelievi per poter effettuare la biopsia, che confermò in toto le tesi del radiologo. Successivamente feci con timore, sempre con il tuo aiuto, l’esame della scintigrafia ossea, che risultò fortunatamente negativo.

Infine organizzasti per me la preospedalizzazione e il ricovero in clinica San Rossore. Mi sono trovato in una struttura moderna, ben organizzata, pulita, con personale qualificato ad ogni livello, senza esclusione di nessuno. Il vitto, compatibilmente con quello che può mangiare un ricoverato è ottimo, come quello dell’accompagnatore, che è doverosamente più saporito.

Quando sono entrato in sala operatoria da sveglio, mi sono trovato davanti ad una struttura avanzata, che proprio non immaginavo, ma riuscivo a percepire, pur nella mia ignoranza, la qualità di quegli strumenti. Un fattore che ulteriormente mi tranquillizzò era la sicurezza con cui il personale di sala, eseguiva le operazioni preliminari. A tal proposito, mi ricordo un signore simpatico vestito di verde, al quale consigliai, in considerazione di ciò che diceva, un chiropratico di nome Raiconi.

Tornato in camera, l’assistenza del personale medico ed ausiliario è stata semplicemente eccellente. Questi servizi di gran livello, nel loro complesso giustificano il prezzo pagato per la degenza. In ospedale preferirei non tornare, ma se lo dovessi, toccando ferro, rifare, sceglierei la casa di cura San Rossore. All’occorrenza la consiglierò. A questo punto non mi resta che ringraziare tutto il personale della clinica, con particolare riferimento al professor Morelli e alla sua équipe, che hanno provveduto con successo a curare adeguatamente la mia “lesione”.

Un doveroso saluto.