Le lavagne e bacheche da ufficio

martedì, 14 dicembre 2021, 00:06

Le lavagne e bacheche da ufficio da utilizzare. Per le comunicazioni aziendali lavagne e bacheche sono strumenti indispensabili

Lavagne da parete

Le lavagne e le bacheche da parete sono elementi indispensabili per una migliore comunicazione, sia nei luoghi di lavoro come di studio.

Son importanti strumenti che aiutano nella comprensione di quello di cui si parla grazie al testo scritto e possono divulgare comunicati in modo diretto e semplice.

Ci sono vari modelli di comode lavagne e bacheche da parete.

Sono spazi dove appuntare le note e le bollette come le lavagne in sughero, oppure superfici dove scrivere o esporre idee tramite grafici, disegni, durante riunioni di lavoro come perle lavagne bianche o magnetiche, o ancora lavagne nere di ardesia, come quelle per la scuola.

Ci sono tanti tipi di lavagne da parete e bacheche, che vanno scelte i base ai parametri che ci servono, ovvero a seconda dello spazio a disposizione, dell'utilizzo che ne faremo, del materiale, e con un occhio all'estetica.

Infatti le lavagne possono anche essere un elemento decorativo, in particolare da usare in casa come oggetto di arredo. Sono realizzate anche con sagome a forma di casetta, di animale, fiore, e così via, che decorano e impreziosiscono gli spazi domestici o magari un locale ristorante o bar.

Le tipologie di lavagne decorative sono da distinguere tra quelle da tavolo, da muro, a cavalletto o a sandwich.

Lavagne magnetiche

La lavagna magnetica viene utilizzata in ufficio, come elemento di supporto per briefing e riunioni, o in ambito formativo come strumento dove aiutarsi nella spiegazione con testi e immagini.

Sulla lavagna magnetica si possono apporre promemoria e note fissate con dei magneti appositi, diventando anche una pratica bacheca.

Ci sono comode lavagne e bacheche da parete di grandi dimensioni, ad esempio di 120 cm, maggiormente adatte per il lavoro o la scuola, altrimenti quelle più piccole da 45 cm sono ideali per un uso domestico e di solito sono a cavalletto.

Questi modelli offrono un comodo supporto per pennarelli cancellabili, utilizzati per scrivere su tale lavagna, e per i magneti.

Le superfici delle lavagne magnetiche possono essere di diversi materiali, o in vetro, o smaltate o laccate.

Quelle in vetro temperato sono le più innovative e di tendenza.

Quelle magnetiche smaltate sono le più utilizzate, e le scritte possono essere rimosse anche dopo tante ore, senza lasciare traccia.

Una lavagna magnetica laccata è invece più delicata di una smaltata o in vetro, dato che la sua superficie si può graffiare, anche se è la più economica.

Lavagna bianca

La lavagna magnetica di solito è una lavagna bianca. Tuttavia oggigiorno che vi sono varie tipologie di lavagne magnetiche, come quelle in vetro ad esempio, il colore è variabile, ce ne sono di trasparenti o di colorate.

La lavagna bianca può essere anche pieghevole, a muro, a cavalletto, a sandwich, da scrivania, a seconda dell'uso che ne dobbiamo fare.

Ci sono anche lavagne bianche con antine scorrevoli in vetro, e quindi sono lavagne bacheche.

Le comode lavagne e bacheche da parete si possono anche chiudere con una chiave, in modo che il testo scritto all'interno o gli avvisi applicati con magneti non siano rimossi da terzi.

Lavagne in sughero

Le lavagne in sughero in realtà sono strutture a metà tra la lavagna e la bacheca.

Esistono infatti comode lavagne e bacheche da parete a duplice funzione.

Alcune presentano due separate sezioni, una in ardesia e l’altra in sughero: in questo modo potremo sia scrivere che appuntare note a seconda delle nostre necessità.

Ci sono lavagne bacheche con due sezioni equivalenti in grandezza, oppure che presentano una sezione più grande e una più ristretta.

Esistono anche delle lavagne adesive, ovvero pellicole in lavagna da posizionare dove si vuole, su di una porta, su di una bacheca in sughero, in modo da personalizzare al massimo la nostra superficie scrivente.