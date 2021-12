Rubriche



Le VPN sono legali?

martedì, 14 dicembre 2021, 22:58

Le VPN proteggono la tua privacy online e la libertà di parola e sono legali da usare nella maggior parte dei paesi del mondo. Questo include gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito. Tuttavia, una manciata di governi regolamentano pesantemente o addirittura vietano le VPN.

Usare una VPN è illegale?

Le VPN sono una spina nel fianco di qualsiasi governo che pratica la sorveglianza o la censura online.

Alcuni governi demonizzano le VPN sostenendo che sono usate principalmente per attività illegali. Altri rendono le VPN illegali. In entrambi i casi, tuttavia, l'obiettivo è quello di impedire alle persone di godere della libertà che internet è destinato a fornire.

Ma concentrandosi sulle attività illegali si perde l'intero punto di utilizzo di una VPN. Ci sono un sacco di cose buone per cui le migliori VPN possono essere usate, come:

Navigare su Internet in modo privato e sicuro;

Stare al sicuro sul Wi-Fi pubblico quando si viaggia;

Mantenere la libertà online ed eludere la censura in uno stato oppressivo;

Accedere a siti web e servizi geo-limitati;

Cercare informazioni e comunicare in modo sicuro e privato su argomenti sensibili;

Lavorare con segreti commerciali sensibili o altri dati vitali deve rimanere sicuro a tutti i costi.

Dove sono illegali le VPN?

Cina

La Cina limita e filtra pesantemente il suo traffico utilizzando una serie di blocchi e filtri online, spesso indicati come il Grande Firewall. Ecco perché hai bisogno di una VPN per accedere a contenuti limitati. Qualsiasi VPN utilizzata in Cina deve rispettare le norme governative, tra cui l'accesso backdoor, i log e la censura.

Russia

Nel 2017, la Russia ha vietato i provider VPN non approvati - quelli che accettano di registrare i dati degli utenti e fornirli al governo russo su richiesta.

Il paese ha anche vietato l'uso di VPN per accedere a contenuti bloccati. Nel 2019 la Russia è andata oltre nelle sue politiche di divieto. Roskomnadzor ha dato ordine ai principali fornitori di VPN del mondo di fornire al governo russo l'accesso ai loro server situati in Russia.

Bielorussia

Le VPN e la rete Tor sono state vietate in Bielorussia dal 2015, così come ogni tecnologia che fornisce agli utenti la privacy online. Il regime dittatoriale cerca di mantenere una morsa sul traffico internet interno per evitare la circolazione di qualsiasi informazione potenzialmente antigovernativa.

Oman

L'Oman proibisce esplicitamente qualsiasi crittografia delle comunicazioni. Tuttavia, la piena attuazione di questa legge taglierebbe fuori il paese dalla maggior parte del world wide web, quindi è un po' una zona grigia. Naturalmente, anche le VPN sono vietate.

Iran

I fornitori di VPN sono legali in Iran solo se il governo li ha approvati. Naturalmente, quelli approvati gli permettono di censurare e monitorare gli utenti. Quindi, dovrai usare una VPN non rilevabile per evitare di essere punito.

Egitto

Le persone che tentano di accedere a siti web bloccati con una VPN potrebbero affrontare multe o il carcere. Mentre le VPN non sono illegali in Egitto, dovresti usarle con cautela e prendere sempre alcune misure di protezione extra. Queste potrebbero includere l'uso di una doppia funzione VPN o di server offuscati.

Turkmenistan

Le VPN sono bloccate completamente, e qualsiasi tentativo di usarle viene rilevato e sottoposto a sanzioni. È uno dei casi più estremi di divieto di VPN. La maggior parte dei cittadini può utilizzare solo Turkmenet, una versione pesantemente censurata della rete di telecomunicazione. Lo stato inoltre sorveglia acutamente e monitora tutte le tue attività online.

La Corea del Nord

La Corea del Nord è considerata uno dei paesi più repressivi a livello globale, per cui la rigida regolamentazione di internet è la norma. Il governo proibisce l'uso di VPN e controlla l'accesso a internet. Come nel caso del Turkmenistan, la maggior parte dei cittadini può utilizzare solo l'intranet del paese.

Uganda

L'Uganda è un esempio strano, poiché ha tentato di bloccare le VPN non per motivi politici o di sorveglianza, ma per ragioni economiche. Il paese ha deciso di tassare gli utenti per l'utilizzo dei social media alcuni anni fa, e i cittadini hanno iniziato a utilizzare i servizi VPN per aggirare questo regolamento. Il governo ugandese ha quindi istruito gli ISP a bloccare gli utenti VPN.