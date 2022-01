Rubriche



Offerte di lavoro Lucca: quali sono le mansioni più ricercate

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:33

Per sapere quali sono le mansioni e i lavori più ricercati a Lucca, l’ideale è fare riferimento al sito AnnunciLavoro360, che riunisce tutte le offerte di lavoro relative alla città che sono state pubblicate sul web. Questo portale, la cui fruizione è del tutto gratuita, consente di scoprire in breve tempo e in pochi clic quali sono le posizioni aperte e le selezioni in corso, sia gestite direttamente dalle aziende che effettuate dalle agenzie per il lavoro: vale per Lucca ma, ovviamente, anche per le altre città toscane e italiane. Molto interessante è la funzione che si può attivare facendo clic sulla voce Crea La Tua Lista, grazie a cui si ha la possibilità di ricevere via mail aggiornamenti sugli ultimi annunci che sono stati pubblicati. Internet è una fonte preziosa di annunci, ma non sempre si ha il tempo di consultarli tutti: grazie ad AnnunciLavoro360, però, questo problema non c’è più, e si può risparmiare un bel po’ di fatica nella selezione delle offerte.

Le migliori offerte a Lucca

Quali sono, allora, le offerte di lavoro Lucca da non perdere? Un contratto a tempo indeterminato viene proposto da un’azienda a vocazione internazionale al responsabile bilancio consolidato e pianificazione finanziaria: una risorsa che dovrà riportare al finance manager e che avrà il compito di gestire la raccolta dei dati, predisponendo il bilancio annuale, elaborandolo e mettendolo a punto. Lavoro Group Spa, invece, ha aperto le selezioni per un carrellista destinato a un’azienda del settore manifatturiero. Per essere presi in considerazione è indispensabile avere esperienza nel ruolo e disporre del patentino necessario per usare il carrello elevatore. Si tratta di un part time, per 30 ore alla settimana, ma è richiesta disponibilità immediata.

Bagnini o laureati in matematica?

Con AnnunciLavoro360 si possono scoprire proposte per le categorie più diverse: per esempio, Groovy Smiles Entertainment sta selezionando giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che siano disponibili a lavorare nella stagione estiva in qualità di responsabili animazione e bagnini. Si possono candidare anche minorenni, a condizione che abbiano compiuto 18 anni alla data di assunzione. Il dinamismo e la solarità sono due delle principali doti richieste, insieme con la predisposizione al contatto con bambini e adulti e la resistenza al lavoro. Per chi ha prospettive professionali di altro genere, invece, per un’azienda del settore delle revisioni dei conti sono state aperte le selezioni per un neolaureato in statistica, in matematica e in economia; sono ammesse anche le lauree triennali, ma ciò che è importante è la conoscenza del pacchetto Office.

Le altre proposte più interessanti a Lucca e dintorni

Medici Senza Frontiere sta cercando anche a Lucca, oltre che a Pisa e a Firenze, dialogatori che entrino a far parte dello staff della onlus. I candidati ideali vantano capacità relazionali più che buone e sono disponibili a lavorare per obiettivi. Come noto, Medici Senza Frontiere è una delle organizzazioni mediche e umanitarie più importanti a livello mondiale. Dekra Italia, invece, ricerca responsabili tecnici per centri revisioni, ed è necessario avere più di 5 anni di esperienza in questo ambito.

Lavori di fatica: quali offerte sono attive

Si cercano anche degli addetti alle attività di confezionamento e facchinaggio per conto de La Cometa, che è una cooperativa sociale di servizi integrati e qualificati per enti pubblici e imprese. Il compito del candidato è quello di badare alla movimentazione delle merci in arrivo e alla sua sistemazione, dedicandosi anche a carico e scarico. Per un’azienda del settore cartotecnico, poi, si ricerca un addetto accoppiatura e operaio cartotecnica. È preferibile avere una minima esperienza nel settore ed è richiesta disponibilità immediata; il lavoro si svolgerà su turni. Infine, in zona Lucca si ricerca un addetto alle pulizie che dovrà lavorare in mente e uffici. È preferibile avere già maturato un’esperienza anche minima in questo ambito; servono cura dei dettagli e precisione, ma soprattutto disponibilità a lavorare su orari spezzati, dalle 5 alle 9 del mattino e dalle sei e mezza alle otto e mezza di sera. Il lavoro si svolge dal lunedì al venerdì e il contratto in un primo momento è a tempo determinato, con la possibilità di passare a quello indeterminato.