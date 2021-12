Rubriche



venerdì, 17 dicembre 2021, 17:11

Quali sono i migliori accessori per rendere unica l’auto?

Lo scopo degli accessori per auto

Per molti l’auto non è solamente un mezzo di trasporto, ma un modo per esprimere il proprio stile ed il proprio concetto di libertà. I motivi che stanno alla base della personalizzazione dell’auto possono essere diversi.

Ci sono infatti alcuni accessori che hanno lo scopo di aumentare il livello di sicurezza della macchina, altri la rendono più vivibile e comoda, altri ancora semplicemente aggiungono un tocco di unicità per distinguerla dalle altre. In questa guida andremo a parlare dei migliori accessori e gadget per raggiungere questi obiettivi.

Tappetini personalizzati

Oltre al loro scopo puramente funzionale, i tappetini possono giocare un ruolo importante nel rendere unici gli interni. Potremo scegliere dei tappetini auto personalizzati con la sigla del nostro modello di auto o altri particolari su richiesta.

Frigo per auto

Soprattutto chi deve affrontare viaggi lunghi può trovare utile una soluzione del genere, grazie alla quale potrà trasportare gli alimenti senza temere che si rovinino. Pensiamo inoltre a quanto possa essere comodo nel periodo estivo, quando una bibita fresca è proprio quello che ci vuole per continuare serenamente il proprio viaggio.

Vinili

Le pellicole adesive in vinile sono le migliori perché si rivelano le più resistenti in assoluto e possono essere lavate. I vinili per auto possono essere applicati all’esterno o all’interno dell’auto, sugli specchietti, sulla fiancata o sui cruscotti, e sono forse tra gli accessori che andranno a caratterizzare maggiormente la nostra macchina.

Porta-telefono

Lo smartphone, si sa, ha molte più funzioni oltre a quella di consentire le chiamate. Molto spesso viene utilizzato come navigatore satellitare, utilissimo quando dobbiamo affrontare un percorso per la prima volta o quando dobbiamo destreggiarci nel traffico di una città a noi sconosciuta. Un porta-telefono che si inserisce nelle bocchette dell’areazione o che si blocca sul parabrezza sarà estremamente comodo perché consente di seguire le indicazioni sullo schermo senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Dashcam

Parliamo di un accessorio relativamente recente ma che sta prendendo sempre più piede. Una delle preoccupazioni maggiori degli automobilisti è legata alla possibilità di trovarsi coinvolti in un incidente senza poter dimostrare di chi fosse realmente la colpa. La dashcam ha proprio lo scopo di registrare quello che avviene mentre siamo alla guida. Inoltre, una dashcam retroattiva sarà utile per avere una visuale posteriore mentre ci si muove in retromarcia.

Mini estintore

Passiamo un attimo all’aspetto sicurezza. Il divampare di un incendio in auto può avere conseguenze catastrofiche. In molte situazioni, comunque, si potrebbe intervenire quando il fuoco non si è ancora esteso. Un mini estintore è un accessorio dalla spesa molto contenuta ma che ogni automobilista coscienzioso dovrebbe avere in dotazione.

Borse porta oggetti per i sedili

Siamo maniaci dell’ordine? In tal caso possono venirci in aiuto queste borse porta-oggetti che si agganciano direttamente ai sedili e che andranno a raccogliere tutti gli oggetti di cui i passeggeri possono avere bisogno: smartphone, libri, cibo, bevande, ecc.