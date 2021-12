Rubriche



Rubinetteria, una scelta non solo nel nome della funzionalità

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:26

Non solo funzionalità: negli ultimi anni l'arredo bagno si sta rivelando come uno dei segmenti più dinamici del settore, con tante novità di rilievo che portano una ventata di stile ed eleganza anche a componenti che, per tradizione, sono sempre state legate a un concetto di praticità prima che di bellezza.

L'estetica arriva alle componenti bagno

A rivoluzionare questi pregiudizi è anche la gamma di prodotti dei leader di settore, come quella sul sito Iperceramica, la catena leader in Italia per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, che propone in particolare una serie molto ricca di articoli per la rubinetteria, composta da modelli di vario tipo, adattabili a bagni di ogni stile e sempre costruiti con materiali di prima scelta. Il punto di partenza della filosofia dell'azienda è che l'estetica in un bagno non vada mai sottovalutata: per avere un effetto visivo ideale, è molto importante che tutti gli elementi combacino perfettamente e i rubinetti da bagno rappresentano un complemento fondamentale a definire lo stile dell'intero ambiente.

Cosa significa rubinetteria per il bagno

Quando si parla di rubinetteria per il bagno non ci si riferisce a un solo accessorio, ma a una serie completa di elementi specifici per ogni funzione - da applicare a lavabi, lavatoio, doccia o vasca da bagno - composta generalmente da quattro articoli:

Rubinetto lavandino

Rubinetto bidet

Rubinetto doccia

Rubinetto vasca

Ognuno di questi elementi si articola, a sua volta, in differenti prodotti in base al tipo di "miscelazione", vale a dire il sistema che permette effettivamente di far uscire l'acqua e di regolarne la temperatura.

I tipi di rubinetti e di comandi

La tipologia più classica di rubinetto è quella definita "a doppio comando", che si compone di due manopole che aprono un getto d'acqua a temperatura diversa: generalmente, la leva sinistra aziona l'acqua calda, mentre quella di destra permette la fuoriuscita di acqua fredda. Inoltre, si distinguono accessori monoforo, cioè con le manopole inserite direttamente nel corpo del rubinetto, oppure a tre fori, cioè con i controlli posizionati esternamente.

Dal punto di vista tecnico, un elemento importante per il funzionamento di questo rubinetto è il vitone ceramico che si trova all’interno di ciascuna manopola, che rappresenta la tecnologia del rubinetto ed è sostituibile in caso di guasto.

La miscelazione a doppio comando è stata quella dominante fino a pochi anni fa, impiegata per tutte le tipologie di rubinetteria, ma oggi è molto più comune la tipologia monocomando: definita anche come miscelatore, questo rubinetto si contraddistingue per la presenza di una leva che, sollevata e ruotata verso destra o sinistra, permette la miscelazione dell'acqua. Il cuore di questo prodotto è la cartuccia, che costituisce la parte più tecnologica del rubinetto stesso ed è sostituibile in caso di guasto.

Alcuni rubinetti a miscelazione non hanno una cartuccia a dischi ceramici, ma una cartuccia termostatica, la cui caratteristica è di consentire una miscelazione automatica dell’acqua a una temperatura impostata, che resta fissa anche in caso di cali di pressione dovuti all’apertura in contemporanea di altri rubinetti nell’abitazione. Di norma, l’impostazione standard della temperatura dell’acqua miscelata è 38°C, ma è possibile regolare la miscelazione verso una temperatura superiore o inferiore semplicemente agendo sulla leva del rubinetto.

Questo sistema si usa principalmente per installazioni in vasche o docce, perché consente di evitare il rischio di ustioni e mette al sicuro soprattutto l'utilizzo da parte di bambini o anziani inabili, e in generale consente anche un'ottimizzazione dei consumi energetici.

Scelte di stile

Come dicevamo, oltre alle funzioni pratiche Iperceramica ha puntato molto anche sulle caratteristiche estetiche dei suoi prodotti, e la rubinetteria in vendita offre una scelta stilistica molto vasta: si va dal rubinetto bagno classico, ideale per chi ha un ambiente dall'aspetto tradizionale e semplice, ad accessori dalla forma originale, capaci di adattarsi perfettamente ad un bagno moderno. La varietà in questo caso è davvero ampia e propone linee molto differenti, come i miscelatori dalla fisionomia morbida e arrotondata, fino ad accessori squadrati, dallo stile più compatto, ma allo stesso tempo raffinato.

Vastità di scelta anche nelle colorazioni, che possono lasciare spazio alla fantasia, passando dal classico colore acciaio fino al bronzo e all'elegantissimo nero. Tutti i modelli possono essere lucidi oppure opachi, mentre i materiali sono sempre di prima qualità e pensati per resistere a lungo.