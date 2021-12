Rubriche : lettere alla gazzetta



"Santini o Leone, se non è zuppa è pan bagnato"

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:35

di Ubaldo Gnesi

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione sulla situazione politica lucchese a firma di un lettore che vuole manifestare la propria preoccupazione per come si stanno evolvendo le cose in seno al centrodestra lucchese:

Remo Santini dopo il 3 per cento cittadino, conseguito alle Regionali, quando l’affluenza fu piuttosto bassa, riuscì nell’intento di non far eleggere Maurizio Marchetti, poiché il suo elettorato pescò proprio in quel “bozzo”, infatti il consigliere uscente non riuscì ad entrare in Consiglio Regionale per un pugno di voti e Lucca perse il suo rappresentante di Centro Destra. La deludente esperienza di 4 anni fa, quando, nonostante la spinta di Paolo Del Debbio, oltre ad alcune figure politiche di rilievo nazionale, mancò per un soffio l’elezione a sindaco. Gli anni che seguirono non furono per lui esaltanti, sia per la poca determinazione delle azioni svolte, sia in dipendenza delle divisioni interne al suo gruppo, sia per l’incapacità di mantenere unito quel Centro Destra, che in principio lo ebbe a supportare.

Con il sostegno di qualche Versiliese invece, ha voluto tagliare la strada a Mario Pardini, ma non ottenendo per sé gli appoggi necessari, oggi declina l’incarico di candidato sindaco a favore di Luca Leone, oggi segretario del sindaco di Pisa. Elemento di certe qualità, ma troppo fluido, tanto che in un passato non troppo lontano, dopo l’appartenenza alla Destra, si può rinvenire l’appoggio a Mario Monti, mi pare a Bruno Tabacci, al Referendum di Matteo Renzi e con la sua lista indipendente di qualche anno fa, si fece notare per aver scarsamente contrastato, nonostante il suo ruolo di opposizione, l’Amministrazione del Sindaco Tambellini. Tutto questo a mio avviso non volge a suo favore, per quanto attiene alla sua possibile candidatura. Resta memorabile la sua nomina a Vice Sindaco di Lucca da parte di Pietro Fazzi, in sostituzione dell’allora amico di partito Domenico Riccio. Alla luce di questi elementi, la recente decisione di Remo Santini, come altre non mi pare illuminata. Tutta questo andirivieni, non gioverà a Lucca, sarà purtroppo foriera, di rendere la nostra Città Provincia di Viareggio. In oltre questi intrighi spianeranno la strada al candidato della Sinistra Lucchese Francesco Raspini, persona ben introdotta, dal modo di agire autoritario e spesso poco disponibile. Per chi vuol bene a Lucca, alla sua storia, alle sue tradizioni e ai suoi uomini di spessore, di un passato non lontano, fa davvero male al cuore. Questa incomprensibile situazione, può condurre la coalizione di Sinistra alla vittoria delle prossime elezioni sin dal primo turno. Di questo stato di cose e di ciò che comporterà, a livello di gestione del bene pubblico, la responsabilità ricadrà su quelli che, a causa di personalismi, stanno buttando al vento l’occasione per far tornare il Centro Destra alla guida della città.