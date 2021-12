Rubriche



Suggerimenti per la corretta alimentazione del cane

Per il benessere di un cane, il regime alimentare che viene seguito riveste un ruolo di primaria importanza. Da questo punto di vista il mercato mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni per andare incontro alle aspettative dei padroni e assecondare ogni tipo di esigenza. Anche per i nostri amici a 4 zampe, per altro, esistono diete vegetariane o addirittura vegane, ma anche regimi low grain o grain free. In qualunque caso, ciò che più conta è che la dieta dell’animale sia ben bilanciata e digeribile: in particolare, un eccesso di carboidrati può rischiare di sovraccaricare il sistema digerente, il che può portare a un’alterazione della flora intestinale e a un eccesso di fermentazione.

Grassi e conservanti: che cosa c’è da sapere

Nella dieta di un cane i grassi sono indispensabili, in quanto hanno il compito di favorire l’assorbimento delle vitamine liposolubili. È essenziale, però, che si tratti di grassi di origine eccellente, e soprattutto che gli alimenti vengano conservati in modo appropriato. Attenzione, però, perché i conservanti sono da mettere al bando, così come gli aromatizzanti artificiali e i coloranti: infatti, non garantiscono benefici accertati, ma al tempo stesso non si può essere sicuri del fatto che siano del tutto innocui. Vale la pena di ricordare, infine, che l’organismo del cane è in grado di digerire il saccarosio unicamente in piccole quantità: meglio evitare, dunque, i cibi troppo dolci.

I cani sono carnivori?

Gli esperti non hanno un parere unanime a proposito del tipo di alimentazione che dovrebbe essere seguita dai cani: c’è chi li considera onnivori e chi, invece, li ritiene carnivori. Di certo una dieta carnivora va bene per i cani, ma questo vuol dire anche escludere del tutto i cereali. Ciò non implica, per altro, che gli alimenti grain free siano composti solo da carne. Se è vero che non ci sono problemi nell’escludere dalla formula i cereali, è altrettanto vero che un assorbimento eccessivo di proteine può essere alla base di problemi ai reni. Insomma, è opportuno fare in modo che la quantità di carne che viene assunta non sia eccessiva e garantire la giusta integrazione di minerali, di vitamine, di fibre, di grassi e di carboidrati. D’altro canto, lo stile di vita dei lupi di una volta non può essere paragonato a quello dei cani di oggi, che sono senza dubbio più sedentari: questo è un aspetto da tenere in considerazione nella definizione della loro dieta.

I cereali nella dieta del cane

Se, invece, i cani venissero considerati onnivori, in virtù dell’evoluzione a cui il loro organismo potrebbe essere andato incontro nel corso del tempo, essi sarebbero in grado di assimilare non solo alimenti di provenienza animale, ma anche cibi vegetali. In altre parole, la presenza di cereali non sarebbe da temere, a patto comunque di evitare prodotti con una concentrazione eccessiva di grano. In più, la presenza di cereali dovrebbe essere abbinata a una percentuale sufficiente di carne di origini nobili, perché solo così potrebbe essere assicurato il necessario apporto di lisina. L’avena e il frumento andrebbero evitati a favore del riso, che è molto più digeribile, e in ogni caso gli amidi devono essere ben cotti, così da poter essere assorbiti. I cani adulti devono mangiare due volte al giorno, mentre i cuccioli tre. Le crocchette in vendita sul mercato nella maggior parte dei casi sono ben bilanciate e complete.

