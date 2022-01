Rubriche : lettere alla gazzetta



"Centrodestra a Lucca, perché sempre gli stessi errori?"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:43

di ilaria quilici

Riceviamo e pubblichiamo questo breve intervento di Ilaria Quilici ex Lega Toscana sulla situazione politica del centrodestra lucchese:

Da settimane si sta assistendo a Lucca allo svolgimento di trattative rivolte a individuare il candidato sindaco che dovrebbe correre per il centrodestra. Si sono susseguite una serie di dichiarazioni che a oggi non hanno portato a nulla di concreto.

Il tempo passa, siamo alle porte di febbraio, e viene da chiedersi cosa aspetta il centrodestra a esprimere in modo ufficiale il nome del candidato prescelto.

Possibile che non si capisca che più il tempo passa e più le probabilità di una affermazione diminuiscono?

Possibile che gli errori passati non abbiano insegnato nulla?

Possibile che le decisioni vengano sempre calate dall'alto e non si ascolti la base e in particolare non si ascoltino i cittadini anche mediante una consultazione o un sondaggio?

Possibile che non si tenga conto della distanza che i cittadini hanno verso la politica e che le percentuali dell'astensionismo non contino?

Il dato che emerge evidente è solo il protagonismo della Lega che vuole mettersi il cappello e avere il diritto di scelta, cosi come fece a Capannori, dove la sconfitta rimediata è un dato che non viene considerato. Non si impara mai dagli errori, ma si persevera imperterriti a non cambiare direzione.

Perché spiace dirlo, la politica attuale pare rivolta più di prima al mantenimento di certe posizioni da parte dei medesimi soggetti, invece di mettersi in gioco per la città e per gli interessi di chi ci abita.