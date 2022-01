Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ecco perché molti lucchesi non amano questo centrodestra"

martedì, 11 gennaio 2022, 18:11

di giampaolo marchi

In tanti anni di politica ne ho viste di cotte e di crude, ma quella di privare la città di poter eleggere un sindaco lucchese, proprio non l’avevo mai vista. Comprendo le esigenze della politica, ma qualora le stesse vadano a cozzare con lo status quo in cui a Lucca si elegge da sempre un sindaco nato e vissuto a Lucca a questo punto meglio parlarsi chiaro.

Remo Santini e Luca Leone entrambi residenti a Capannori, seppur dicotomici alla tradizione lucchese (e non solo per la residenza anagrafica) ricordo essere ambedue in area Lega.

Il giochino è semplice dal momento che per accordo politico a decidere il nome del candidato del centro destra a Lucca sarà la Lega, pertanto ecco scartati a priori tutti gli altri aspiranti alla candidatura, letteralmente spazzati via.

Proviamo con la sintesi a esprimere una valutazione non politica, ma assolutamente oggettiva: “Posti i nomi dei tanti candidati possibili e immaginabili, quel tavolo politico che resterà famoso per aver anteposto incarichi e assessorati ai programmi per la città, ha partorito dopo sei mesi due nomi, quello di Remo Santini e Luca Leone, ambedue espressione della Lega. I due candidati in lizza presentano una inequivocabile analogia, precisamente l’aver perso nel corso di una loro precedente candidatura a sindaco le amministrative di Lucca. Leone nel 2012 e Santini nel 2017.

Nonostante i trascorsi, Leone e Santini restano e sono i candidati esclusivi dalla consigliera regionale Elisa Montemagni (nella foto), incredibilmente tenuta a galla dal partito di Salvini nonostante le clamorose sconfitte elettorali subite, vediamo le più recenti.

Epica la sconfitta del centrodestra a Massarosa in cui la Lega è riuscita non solo a perdere capra e cavoli, ma anche a dividere la coalizione, mentre ad Altopascio la disfatta è stata totale, neanche al ballottaggio. Che dire poi di Seravezza, dove la fortuna è intervenuta a limitare le responsabilità della Montemagni grazie alla cocciutaggine del provinciale della lega Cavirani che ha letteralmente regalato al terzo polo il sindaco?

Si, avete letto bene, questi fenomeni sono gli stessi, che oggi lavorano a quel tavolo per la disfatta di Lucca. Ne potrei aggiungere altri, ma per pudore preferisco avvicinarmi alla conclusione semmai rinverdendo la memoria agli smemorati.

Lasciando da parte Remo Santini, che parrebbe accontentarsi di fare il vicesindaco sempre che Fratelli d’Italia accetti in cambio di un compromesso su Camaiore e Bagni di Lucca, resta in gioco per la candidatura a sindaco unicamente Luca Leone.

Posto ci sia da inorridire a fronte di quanto anzidetto, siamo sicuri che Luca Leone sia il candidato ideale per Lucca? A ripercorrerne i trascorsi parrebbe assolutamente di no e vediamo il perché. Luca Leone, dopo un percorso politico nel M.S.I e in AN, nel 2012 lascia il PDL dopo aver mandato allo sfasciacarrozze un paio d’anni prima il governo di Mario Favilla e si candida a sindaco di Lucca con la civica ”impegno comune” dove molti sono i candidati di dichiarata fede al centrodestra e dove ottiene solo il 5% dei consensi.

Neanche trascorsi cinque mesi dal suo insediamento da consigliere comunale ecco Leone con “Kick Off” e nel febbraio 2013 lo si scopre candidato alle politiche con “Scelta Civica con Mario Monti per l’Italia“, nel quale frangente non mancano le frequentazioni con la ministra Stefania Giannini e il ministro Andrea Riccardi (clamoroso il video registrato a villa Bottini e le simpatie per Matteo Renzi), mentre il 13 di maggio 2014 colpo di scena, un vero e proprio tradimento verso coloro che lo avevano votato alle amministrative del 2012. Luca Leone cambia nome e orientamento politico al gruppo da lui presieduto in consiglio comunale trasformandolo da “Impegno Comune“ in “Impegno Comune-Scelta Civica”. Nella sostanza non solo un deciso passo a sinistra, ma l’avvallare le impietose teorie di Mario Monti che distrussero l’Italia.

Di quei giorni a testimonianza dello scossone politico che l’ex consigliere di “Impegno Comune” produsse alla città, ne è testimone il durissimo attacco di Forza Italia all’indirizzo di Luca Leone e Pietro Fazzi accusandoli di ingannare l’elettorato di riferimento e di complottare con la sinistra.

Passa il tempo e la stella di Mario Monti tramonta, così la ministra Stefania Giannini e il ministro Riccardi tanto cari a Luca Leone che il 27 aprile 2017 nell’ultima seduta del consiglio comunale (anche se dal 2012 nessuno lo aveva quasi più visto) rilascia un comunicato stampa con un piagnucoloso addio alla politica.

Ora mi domando, e vorrei delle risposte: come è possibile candidare a sindaco della coalizione di centrodestra l’ex capogruppo della civica per Mario Monti “Impegno Comune - Scelta Civica”? La consigliera Elisa Montemagni, i commissari territoriali Riccardo Cavirani e Salvadore Barolomei, il commissario regionale di Lega Mario Lolini, sanno cosa significhi la coerenza visto che Mario Monti fu l’uomo della sinistra italiana che fece saltare Berlusconi e che oggi con Luca Leone ne candidano un suo ex?

Come può Casa Pound, oggi Difendere Lucca, avallare tale candidatura? Come si giustifica Fabio Barsanti che ponendo dei paletti asserisce che deciderà in seguito con chi andare a schierarsi ma anche no, visto che ha già deciso che Luca Leone sarà il suo compagno di viaggio nelle prossime amministrative, altrimenti se ne va?

Sono basito, stupefatto ma anche fortemente offeso da come i dirigenti del gruppo politico della Lega possano credere di prendere per i fondelli il proprio elettorato.

Come può “Difendere Lucca” con Fabio Barsanti, offrire sostegno alla candidatura dell'uomo di Monti a Lucca, che da Alleanza Nazionale passò con la sinistra e che oggi cura gli interessi di Pisa?

A questo punto da elettore lucchese, spero, anzi pretendo, un passo indietro sul candidato a sindaco da parte di tutti i gruppi politici. Altrimenti gli elettori una domanda dovranno porla alla Lega e non solo rivolgendomi anche a Fratelli d’Italia: “Ci state prendendo in giro o ci credete totalmente per scemi?”