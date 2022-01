Rubriche : lettere alla gazzetta



"Francesco Raspini ha progetti ambiziosi, ma a Nozzano c'è una realtà di degrado"

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:47

di fabiano d'arrigo

Tutti, oggi, parlano, a proposito e a sproposito, del valore della bellezza della nostra Italia: trasmissioni televisive sponsorizzano località turistiche e monumenti artistici; comitati ad hoc promuovono progetti di valorizzazione ambientale e chi più ne ha, più ne metta.

Anche l'assessore Francesco Raspini ha un progetto ambizioso: quello di valorizzare i percorsi naturalistici al confine tra Lucca e Pisa. E il restauro della rocca di Nozzano (finanziamento regionale di 200.000 euro effettivi, previsto un primo lotto di lavori entro il 2.022) dovrebbe rientrare in tale progetto.

Chissà se tutto ciò favorirà un reale risanamento dell'ambiente e un incremento del turismo a livello nazionale e locale?

Per il momento vorrei segnalare ancora una volta che il territorio lucchese, ma non solo, soffre per il degrado e l'abbandono annosi visibili soprattutto nelle zone periferiche.

E la politica, tanto quella "progressista" quanto quella "conservatrice", ha al riguardo una grande responsabilità, perché non ha mai messo al centro dei suoi interessi i piccoli e i grandi bisogni delle periferie.

Temo che tutto questo continui, a meno che la popolazione con un sussulto costringa, magari in occasione delle prossime elezioni amministrative, politici e burocrati a un radicale cambio di passo.

Proprio lungo il confine tra Lucca e Pisa, caro a Raspini, nei pressi di Nozzano, il viandante attento può notare che una via importante come via di Poggio II presenta buche e avvallamenti (ma anche via Sarzanese da Ponte San Pietro a Sant' Anna... e molte altre) essendo carente la manutenzione.

Sempre lungo tale via, come in altre parti del territorio comunale, permangono plastiche e sacchetti di rifiuti dispersi nell'ambiente: fenomeno in crescita dopo l'introduzione della raccolta differenziata porta a porta e duro da estirpare.

E un ponte sul fiume Serchio, quello di Ripafratta provincia di Pisa, è pericolante da alcuni lustri.

Infine tralicci elettrici dismessi deturpano le campagne; cavi elettrici, telefonici e della recente fibra ottica fanno belle mostra di sé sulle facciate degli edifici pubblici e privati delle frazioni e purtroppo anche del centro storico cittadino con danno al decoro urbano.

Agli enti competenti sembra che non interessi attuare un piano di risanamento.

E allora il comune di Lucca e anche i comitati di cittadini non dovrebbero intervenire, affinché E-distribuzione, TIM e gli altri enti risolvano, almeno parzialmente, il problema con l'interramento dei cavi?

Questioni piccole, dirà qualcuno, le necessità sono altre: prioritaria la realizzazione della fognatura nera in gran parte del territorio comunale. Sì è vero, ma l'attenzione all'ambiente si vede dalla cura dei particolari e questa è assai carente.

Il candidato sindaco di centro-sinistra, Francesco Raspini, che cosa risponde alle mie considerazioni?

Vorrei fare la stessa domanda al candidato sindaco di centro-destra, ma per il momento resto in attesa fino a che, superate le frizioni, non ne venga presentato uno. Prof. Fabiano D’Arrigo