I migliori adattamenti cinematografici: ecco quelli da record degli incassi

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:13

Ci sono certi capolavori legati al mondo dell’editoria che un po’ tutti abbiamo in mente: serie di libri che hanno ottenuto un successo veramente incredibile un po’ ad ogni latitudine e di cui si parla ancora oggi. Ebbene, nel momento in cui sono stati realizzati degli adattamenti cinematografici il successo si è esteso ancora di più, facendo diventare certe opere dei veri e propri cult, come messo in evidenza dalla ricerca realizzata da parte del leader dei casino online di Betway.

I nomi, in fin dei conti, sono conosciuti un po’ da tutti: come dimenticare libri che hanno rappresentato la bellezza dell’infanzia per tantissime persone, come ad esempio “Il libro della giungla”, piuttosto che “Alice nel paese delle meraviglie”. Non deve stupire, tra l’altro, come la realizzazione di adattamenti cinematografici abbia fatto “strike” in riferimento agli incassi che sono stati accumulati al botteghino. E sembra proprio, come si è avuto modo di approfondire anche sul blog L’insider, la combinazione tra grande successo a livello editoriale e adattamento cinematografico ben centrato ad essere irresistibile e a rappresentare la strada verso il successo.

Romanzo e libri di successo? Al cinema è più facile sfondare

In effetti, l’equazione sembra un po’ alla portata di tutti in quanto a comprensione. Gli adattamenti cinematografici di romanzi che hanno scritto la storia dell’editoria vendendo milioni e milioni di libri in tutto il mondo, partono certamente avvantaggiati quando si tratta poi di contare gli incassi al botteghino. Insomma, non può essere altrimenti, anche per via del forte legame che esiste, da tantissimo tempo, tra industria cinematografica e industria dell’editoria.

Perché questi libri e romanzi di successo riescono a ottenere un seguito così importante anche quando vengono trasposti sul grande schermo? In realtà, la risposta è molto più semplice di quello che si potrebbe pensare, dal momento che ci sono tutti gli ingredienti per raggiungere un successo ancor più ad ampio raggio con l’adattamento cinematografico.

I vantaggi? Sono in capo un po’ a tutte le parti “in gioco”. In effetti, se da un lato chi scrive romanzi di successo ha la sicurezza di lasciare che le loro opere abbiano un successo ancor più universale e che probabilmente verrà ricordato in eterno, dall’altra parte c’è da dire come pure gli sceneggiatori possono trarre beneficio da questo forte legame, dal momento che hanno la possibilità di rifarsi, in maniera molto scevra da troppi vincoli, di fare riferimento a quanto scritto nei libri.

Gli adattamenti cinematografici da record al botteghino

La curiosità è legittima: quali sono stati gli adattamenti cinematografici di libri e romanzi famosi che hanno letteralmente sbancato al botteghino? Ce ne sono alcuni che sono dei veri e propri “mostri sacri” nel campo editoriale, dato che hanno venduto milioni e milioni di copie di libri in tutto il mondo. Stiamo facendo riferimento, giusto per fare qualche esempio noto sicuramente a tutti, a “Harry Potter”, ma anche a “Il Signore degli Anelli”, senza dimenticare pure “Lo Hobbit” e “Alice nel paese delle meraviglie”.

Si tratta di titoli che non hanno ovviamente bisogno di presentazioni e che permettono di intuire alla perfezione la forza di romanzi apprezzati e amati ad ogni latitudine. “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”, ad esempio, è stato in grado di far registrare delle cifre davvero da record in termini di incassi al botteghino, visto che ha chiuso a quota 1.34 miliardi di dollari incassati.

Niente male anche i numeri che sono stati fatti registrare da parte di “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re”, che ha collezionato 1.15 miliardi di incassi, senza dimenticare “Jurassic Park” e “Alice nel paese delle meraviglie” che si collocano al terzo posto a pari merito con 1.103 miliardi di dollari incassati.