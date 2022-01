Rubriche



Il vantaggio della casa nei casinò non AAMS

mercoledì, 12 gennaio 2022, 10:18

Se stai giocando ai giochi da casinò da un po' di tempo, probabilmente hai già capito che la casa vince la maggior parte delle volte. Il vantaggio della casa è un concetto di base che deve essere ben appreso da ogni giocatore. Non è certo un caso che esista il proverbio “la casa vince sempre”. Questo è vero anche le volte in cui il casino sembra stia perdendo.

I casinò online non AAMS, come quelli con licenza italiana, infatti basano la loro strategia sul lungo periodo. I casinò godono del cosiddetto vantaggio della casa (o vantaggio del banco). Questo vantaggio non esclude comunque che ogni giocatore possa ottenere ottimi colpi vincenti.

È anche importante notare che non tutti i giochi da casinò hanno lo stesso vantaggio del banco. Per chi non è avvezzo o non ci ha ancora mai badato in questo articolo andiamo a vedere di cosa si tratta.

Cos’è esattamente il vantaggio della casa?

Il vantaggio della casa è la percentuale matematica di denaro che rimane sicuramente nelle tasche del casinò. Non importa quanti giocatori vincono un gioco nel breve termine. Nel lungo termine il casinò farà soldi grazie alla matematica integrata di ogni gioco.

Facciamo un esempio: nella roulette americana (con zero e doppio zero), il vantaggio della casa è del 5,26%. Ciò significa che, indipendentemente da come si gioca il casinò ha sempre maggiori possibilità di vincita. Si possono usare strategie, sistemi e trucchi, ma la casa vincerà il 5,26% in più di quanto perderà.

Questo significa che il casinò sta barando? No, queste sono informazioni ampiamente disponibili per chiunque voglia dedicare del tempo alla ricerca. I casinò non AAMS pubblicano questi valori proprio per far sapere quale vantaggio ha ogni gioco.

Il margine della casa è lo stesso in tutti i casinò online?

Ci sono medie generalmente accettate che ci si può aspettare anche dalla maggior parte dei casinò online non AAMS e dei casinò terrestri. Tornando all'esempio della roulette americana, il vantaggio del banco è di circa il 5,26%, sia che si giochi a Las Vegas oppure online.

Tuttavia, ci sono alcuni fattori che influenzano il dato. Tra questi:

Software - è risaputo che alcuni sviluppatori di giochi online differiscono nelle percentuali esatte del margine del banco. Queste differenze sono trascurabili, ma basta uno 0,05% per muovere una enorme somma in un arco temporale lungo.

Varianti - esistono diverse varianti di molti giochi da casinò. Ad esempio, c'è la roulette americana e c'è la roulette europea. La differenza tra le due è enorme. Mentre il margine del banco nella roulette americana è del 5,26%, in quella europea è del 2,7%.

Tipo di giocata - il margine di un gioco non è necessariamente fisso. Può variare a seconda del tipo di giocata che si effettua sul tavolo.

Quali giochi hanno il vantaggio della casa più basso?

Vediamo ora quali sono i giochi con il margine più basso, ovvero quelli più favorevoli al giocatore.

Vantaggio della casa nel Baccarat

Il baccarat ha diverse percentuali di vantaggio della casa in base al tipo di puntata che si effettua. Scommettere sul giocatore vuol dire dare al banco un vantaggio dell'1,24%. Le scommesse sul banco forniscono un vantaggio della casa dell'1,06%. Le puntate sul pareggio danno al banco un vantaggio del ben 14,36%.

Blackjack

C'è un motivo per cui così tanti giocatori giocano a blackjack professionalmente o regolarmente con l'obiettivo di fare soldi. Questo gioco ha un margine della casa estremamente basso.

Supponendo che si stia giocando al blackjack standard, il margine del banco sarà solo del 0,28%. Ciò dà ancora al casinò il vantaggio sul lungo termine, ma con una buona strategia si può uscire vincenti.

Poker

Per chi è poco pratico di casinò potrebbe essere una sorpresa apprendere delle varianti di roulette e blackjack. Mentre tutti sanno che esistono molte varianti di poker.

Il vantaggio della casa varia in base al tipo di tavolo di poker a cui si partecipa. Tra i più diffusi nei casinò’ online non AAMS troviamo:

Caribbean Stud che dà al banco un vantaggio del 5,22%;

Heads Up Hold'em dove il vantaggio è del 2,36%;

Pai Gow ha un margine della casa dell'1,46%;

Red Dog con un margine medio del banco del 2,8%;

Three Card Poker ha un vantaggio del 7,28% sulle scommesse PairPlus, mentre dà alla casa un vantaggio del 3,37% se si giocano le ante.

Roulette

Ci sono due tipi comuni di roulette: americana ed europea.

Si possono tentare tutte le diverse strategie e sistemi di roulette che si vuole ma ciò non altererà la matematica del gioco. La roulette americana ha un vantaggio del banco del 5,26%, quella europea del 2,7%.

Slot machine

Ogni slot machine fa storia a sé e in questo caso bisognerebbe parlare non solo di vantaggio della casa ma anche di volatilità e hit frequency. Non è questo l’articolo adatto ma possiamo dire che le slot machine dei casinò non AAMS lavorano, in media, con un vantaggio della casa dall’1% fino all’8%.

Videopoker

Ora veniamo al gioco preferito dei giocatori che comprendono il vantaggio del banco e la matematica dietro i giochi da casinò. Alcune varianti del video poker possono regalare ottime vincite utilizzando una strategia perfetta.

Per esempio, giocando a Deuces Wild con una strategia ottimale, ci si può aspettare un margine della casa del -0.76%. Questo vuole dire che sul lungo periodo è il giocatore quello che vince sempre. In questo gioco il casinò’ spera che sia il giocatore a sbagliare strategia, e questo succede spesso, per poter guadagnare.