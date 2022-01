Rubriche



Ilaria Quilici: "Francesco Pellati ha la memoria corta"

lunedì, 17 gennaio 2022, 09:46

Risposta della ex candidata di Lega Toscana alle dichiarazioni dell'ex commissario regionale della Lega Francesco Pellati che aveva replicato alla chiamata in causa a proposito delle elezioni amministrative a Lucca del 2017:

Rispondo con piacere e con il sorriso sulle labbra alle imprecise e non veritiere dichiarazioni del Dott. Pellati, da cui il non poter ricevere una ulteriore risposta non rappresenterà certo un dramma.

Circa gli sfuocati ricordi non posso che rimandarli e attribuirli al mittente, la mia età fortunatamente non comporta la presenza di questa situazione, anzi.

Circa i numeri: basterebbe ricorrere alla matematica, 222 voti (o anche meno) sottratti da una parte e aggiunti a un'altra, forse avrebbero avuto la facoltà di cambiare il risultato elettorale.

Il Dott. Pellati infine espone dichiarazioni contraddittorie: afferma che "a richiesta della Lega i partiti esclusero Lega Toscana della coalizione" infine "nessuno impedì a Lega Toscana di convergere sul nome di Santini."

Si pensava davvero che Lega Toscana e in primis la sottoscritta potessero porgere l'altra guancia? Non tutti mettono la dignità sotto i piedi.

Forse i dettagli possono essere di scarso interesse per il Dott. Pellati, ma non di certo per i cittadini lucchesi che amano sapere la verità delle cose, e che amano la chiarezza al bando dei sotterfugi.

La sottoscritta, indipendentemente dai risultati si impegnò nella competizione con lealtà, valore sconosciuto ai più, cercando di dare il suo contributo personale per una politica seria, corretta, vicina ai problemi della gente, e lontana dai giochi di partito.

L'aver intrapreso un'azione giudiziaria nei nostri confronti non fa che dimostrare quale fosse per Lega Nord all'epoca il concetto di democrazia e lo spirito di sana competizione.

Paura contro un movimento e una persona che il Dott. Pellati definisce "immemore"? Fa ridere.

Ma certamente il Dott. Pellati, da genovese sconosciuto ai lucchesi, che viene a sindacare dando dell'immemore a una persona nata e vissuta in Lucchesia si qualifica da sé.

Non si rende conto che si scade nel ridicolo. Lo ringrazio comunque per l'attenzione che mi ha riservato, evidentemente sentirsi dire la verità è destabilizzante.

E la verità ribadisco è che grazie a Lei, Santini perse.

Circa le scelte anche la sottoscritta le rifarebbe tutte, (a cominciare dalla dipartita dalla Lega Nord nel 2014) da persona che conosce a differenza altrui il valore della dignità, e che ha come principio oltre alla coerenza, quello di non essere una persona in vendita.