Investimenti finanziari: quali possibilità per chi parte da zero oggi?

venerdì, 28 gennaio 2022, 08:42

Il mondo degli investimenti finanziari è notevolmente cambiato negli ultimi anni e si è contraddistinto per una netta apertura anche nei confronti dei cosiddetti "principianti". Vi sono infatti sempre più persone che decidono di provare a realizzare degli investimenti in totale autonomia, senza avvalersi di intermediari bancari o postali. Questo notevole cambiamento è dovuto da un lato al fatto che le piattaforme per il trading online hanno reso più semplici e accessibili queste operazioni.

Le grafiche intuitive consentono infatti a tutti di comprendere in modo facile quali sono le operazioni da compiere per investire, le quali includono la registrazione, la scelta degli asset, la gestione delle posizioni aperte e la chiusura di eventuali investimenti. Inoltre negli ultimi anni, anche a causa degli effetti generati dalla pandemia, un numero sempre crescente di persone si è abituato a gestire autonomamente tutti gli aspetti della propria sfera finanziaria, tramite il solo utilizzo di uno smartphone.

A incidere in modo importante sull'incremento di investimenti condotti in totale autonomia sono poi stati anche i depositi minimi molto contenuti, richiesti dalle varie piattaforme e anche gli strumenti di formazione messi a disposizione dai migliori broker del settore, che rappresentano un'opportunità importante per chi parte da zero.

Come ottenere una buona formazione

Per chi desidera imparare ad investire da zero gli strumenti di formazione sono fondamentali, in quanto consentono di apprendere non solo le modalità e le strategie d'investimento ma anche di conoscere in modo accurato le potenzialità e i rischi di ogni singola operazione. Inoltre attraverso una buona formazione, appositamente pensata per i principianti è anche possibile apprendere informazioni molto importanti, riguardanti ad esempio:

Analisi tecnica dei titoli.

Scelta degli asset.

Utilizzo di strumenti automatizzati.

Uso dei cfd.

Analisi temporale.

Investimento allo scoperto.

Lettura di grafici d'andamento.

Questi sono solo alcuni esempi che mostrano però quanto è importante per un principiante curare la propria formazione. Inoltre è particolarmente significativo il fatto che diverse piattaforme realizzate dai migliori broker permettano di unire due utili modalità di apprendimento: i corsi di formazione e l'utilizzo di una modalità demo.

Attraverso i corsi, che possono essere in formato e-book o sotto forma di videolezioni, è possibile infatti apprendere molte nozioni importanti, mentre con la modalità demo queste possono essere messe alla prova. Si tratta infatti di una alternativa che consente di simulare degli investimenti con fondi virtuali e di valutare i risultati che questi avrebbero prodotto nel breve, nel medio e nel lungo termine. Inoltre in questo modo è anche possibile imparare ad utilizzare bene una piattaforma e testare le strategie d'investimento.

Possibilità per i principianti

Anche i principianti grazie ai migliori broker possono avere molte possibilità d'investimento. Ovviamente però è sempre importante ricordare che ogni operazione speculativa comporta sempre un certo margine di rischio e di conseguenza è importante procedere con cautela, solo dopo aver accresciuto le proprie competenze e averle testate attraverso una modalità demo. Operando in questo modo è così possibile anche capire in modo graduale come scegliere uno o più asset d'investimento.

Tuttavia per i principianti che non desiderano aspettare troppo tempo per iniziare ad investire può essere molto utile fare ricorso al servizio di Copy trading. Il più celebre di questi è presente sulla piattaforma di eToro, leader del settore, e consente di replicare gli investimenti fatti dai più celebri operatori del settore, conoscendone in anticipo il grado di rischio e procedendo ovviamente con importi differenti da quelli investiti da quest'ultimi.

Inoltre è sempre importante anche acquisire dimestichezza con i cosiddetti strumenti di gestione automatizzata, come ad esempio lo "stop loss" che consente di limitare le perdite, nel caso in cui l'investimento non andasse nella maniera sperata. Attraverso questo parametro infatti ogni trader può decidere in anticipo la soglia massima che è disposto a perdere con un investimento e far scattare la vendita automatica al suo raggiungimento.