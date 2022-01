Rubriche



Moda donna: 5 consigli per la scelta del portafoglio

martedì, 25 gennaio 2022, 13:11

La scelta del portafoglio da donna non è mai semplice! Tra la ricerca di un modello pratico e funzionale e l'attenzione a quelli all'ultimo grido, spesso le donne rimangono per ore davanti alle vetrine dei negozi con la speranza di incontrare con lo sguardo il portafoglio che si desidera.

Coniugare la comodità allo stile non è mai semplice, soprattutto perché sono diverse le dimensioni da considerare al momento della scelta. Dimensione, chiusura, organizzazione e sicurezza sono i quattro parametri da tenere sotto controllo poiché dimenticando anche solo uno di questi si presenterà il rischio di avere a che fare con un portafoglio che non entra in tutte le borse o troppo difficile da aprirsi o, ancora, troppo classico per lo stile della donna che lo indossa.

I portafogli Piquadro rappresentano un giusto compromesso tra le esigenze di ogni donna: funzionali e alla moda, questi prodotti ben si adattano ad ogni borsa, durano a lungo nel tempo e ben lasciano trasparire la personalità di chi lo indossa. Ma vediamo insieme come scegliere il portafoglio perfetto!

Come scegliere il portafoglio della dimensione giusta?

I maxi portafogli hanno invaso le vetrine dei negozi e le borse di tutte le donne, ma non tutte hanno bisogno di portare con sé anche il superfluo. Soprattutto per chi è abituata ad uscire con pochette e borse piccole, allora un maxi portafoglio non è troppo adatto! Gli ultra slim, nei quali inserire soltanto ciò che è davvero necessario, sono molto versatili perché riescono ad entrare in ogni borsa e anche nelle tasche delle giacche.

In base all'uso che ne intendete fare e alla dimensione della borsa saprete scegliere la dimensione giusta per voi. Se, invece, vi piace cambiare borse ed accessori, una buona abitudine è quella di alternare due portafogli diversi, spostando soldi e documenti da una parte all'altra ogni volta che ce n'è bisogno. Le case di moda hanno negli ultimi tempi creato portafogli estremamente piccoli, nei quali si riesce a malapena ad inserire la carta d'identità e la carta di credito: non tutte le donne amano portafogli di questo tipo, soprattutto perché spesso portare con sé monete e banconote è fondamentale.

Quale chiusura scegliere?

Le chiusure tra cui optare sono due: a zip o a clip! I portafogli chiusi con la zip sono compatti e sicuri, tutto è a portata di mano e non c'è rischio che si perda ciò che è contenuto all'interno. In genere vi è una tasca centrale per le monete, una a lato per le banconote e le pareti con tanti vani nei quali inserire carte, scontrini, fotografie e tutto ciò che si vuole o deve portare con sé durante la giornata.

I portafogli con la chiusura a clip, invece, si distinguono per il gancetto dall'aspetto retrò e per le dimensioni ridotte. Sono in genere modelli esteticamente piacevoli, soprattutto per le amanti del vintage, ma la sicurezza non è il loro punto forte.

La praticità non può mai mancare

È giusto seguire la moda e le tendenze più accattivanti, ma un portafoglio deve, prima di tutto, essere pratico e comodo, ideale ad essere utilizzato ogni giorno senza il rischio che si apra all'interno della borsa o si rompa dopo poche settimane. Il portafoglio da donna ha bisogno di essere comodo, facile da aprire e sufficientemente capiente: è fondamentale che tutto sia a portata di mano e che ogni volta non si debba iniziare una vera e propria caccia al tesoro per trovare le monete o i documenti.

Anche trovare il portafoglio all'interno della borsa è una prerogativa richiesta da ogni donna: stare minuti e minuti a frugare senza successo nella borsa dà vita a momenti imbarazzanti che spesso fanno aumentare la tensione del momento. È per questo che scegliere un modello abbastanza grande e dal colore vistoso consente di ovviare a questo problema, evitando perdite di tempo e crisi di nervi!