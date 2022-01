Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ponte sul Serchio, ritardi infiniti per un'opera attesa da sempre"

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:02

di giuseppe nardi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, cittadino di Torre in Valfreddana, che si chiede quando avranno inizio i lavori per realizzare il nuovo ponte sul Serchio:



"Si può conoscere il giorno in cui avranno inizio i lavori per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Fiume Serchio?



La questione del Nuovo Ponte dovrebbe interessare direttamente anche gli Enti locali ed ovviamente soprattutto la Provincia di Lucca alla quale spetta la competenza e la relativa responsabilità in merito. Su questa vicenda, che è estremamente importante per il territorio lucchese, non possono sottrarsi dal loro coinvolgimento nemmeno il Comune di Lucca, la Regione Toscana nonché i corpi socio/economici lucchesi - ma tutti questi Enti invece rimangano, in maniera inaudita, stranamente passivi come se la realizzazione dell'opera non riguardasse nessuno di loro.



Se ci sono i finanziamenti necessari (come sembra che ci siano) perché non vengono impiegati e poi è da considerare che queste risorse evidentemente non potranno mantenersi disponibili in eterno. Comunque questa opera è ormai attesa da oltre 50 anni e non vederla ancora realizzata sta assumendo le sembianze di una chimera irraggiungibile.



Cosa possono fare, dunque, i cittadini lucchesi non potendo rimanere inerti di fronte a queste inadempienze sconcertanti?



In questo momento veramente poco, tantoché, nel contempo, è estremamente triste sentirsi dire da molti cittadini - divenuti talmente scettici in merito - che, ormai, crederanno a questa opera solo quando vedranno con i propri occhi l'inizio dei relativi lavori".