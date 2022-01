Rubriche : lettere alla gazzetta



Quando la politica dà il peggio di sé

lunedì, 3 gennaio 2022, 15:54

di francesca de martin

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota inviataci da una insegnante presso la scuola del primo ciclo di istruzione che, assieme ad alcune colleghe, ha buttato giù una riflessione sulla situazione politica attuale nel centrodestra lucchese:

Cari concittadini, non ce la faccio più a stare zitta.

A breve, lavoro permettendo, prenderò la residenza in città e alle amministrative vorrei votare nella certezza che qualcosa possa veramente cambiare. Purtroppo, quanto sta accadendo in vista del voto sta divenendo insopportabile, grottesco.

Il tavolo politico di centro destra, dopo aver messo all'angolo Mario Pardini, con un comunicato stampa freddo e opportunista come non mai, ne tenta il ripescaggio. Non mi intendo di politica, ma da quello che sento dire in giro, che Pardini detenga da solo il 50 per cento delle preferenze del centro destra lucchese è cosa nota, infatti ha invocato le primarie.

Detto ciò mi chiedo perché Mario sia stato messo nelle condizioni di abbandonare il tavolo politico. Non conosco personalmente Pardini se non dalle pagine della stampa per le grandi cose che ha fatto per Lucca nell'ambito dei Comics e ritengo anche da imprenditore. Ma dall'idea che mi sono fatta parlando con amiche e conoscenti che hanno attività in città, sicuramente Mario Pardini non è uomo adito a fare promesse o accordi preelettorali e l'abbandono di quel tavolo ne è la prova provata.

La verità, amara, è che al tavolo politico di centro destra, probabilmente, Pardini non lo ha mai digerito nessuno proprio per questa sua papabile rigidezza nell'anteporre Lucca e i cittadini ben prima di ragionare di incarichi, assessorati, presidenze e altro. D'altro canto, le aberranti affermazioni pubblicate prima su Facebook poi sulla stampa dal consigliere comunale di Difendere Lucca Fabio Barsanti ritengo abbiano procurato non poco imbarazzo fra i componenti del tavolo, essendo indirizzate di fatto proprio a carico di Mario Pardini.

Scusatemi ma non ne capisco il senso. Barsanti è notorio sia inviso dalla sinistra, la quale non aspetta altro per i suoi opinabili trascorsi politici che vederlo candidato in qualche lista per poi poter colpire l'intero centro destra. Su questa falsariga Barsanti non solo manda al diavolo il tentativo di recuperare di Mario Pardini come auspicato dai suoi colleghi, ma perde l'occasione visto che si dichiara sovranista di offrire ai cittadini, tramite le primarie, la possibilità di scegliere il loro candidato a sindaco.

A seguito di ciò non riesco a comprendere se Fabio Barsanti parli a titolo personale, per i colleghi del tavolo politico o per bocca della Lega. Da cittadina, ho le scatole piene di veder anteporre agli interessi della città, personalismi e bislacchi atteggiamenti. Riuscirà senza troppi giri di parole il consigliere comunale Barsanti a spiegare a noi elettori cosa ESATTAMENTE VOGLIA SIGNIFICARE con quelle sue minacciose affermazioni, perché altrimenti Mario Pardini semmai ne avesse le intenzioni a quel tavolo, a mio modesto avviso, non ci torna.

Da spettatrice speranzosa di poter leggere una storia diversa da quanto accaduto alle amministrative del 2017, suggerirei all'intraprendente consigliere comunale di proseguire da indipendente con una sua lista e magari al ballottaggio di non tirarsi indietro come già accaduto in passato.

Risposta del direttore (ir)responsabile Aldo Grandi: Cara Francesca per essere una neofita della politica mi pare che non sia proprio così sprovveduta. La sua analisi è azzeccata in buona parte e per quanto riguarda la sua conclusione, ossia che il buon Mario si metta a capo di una sua lista e si candidi, la pensiamo allo stesso modo. O quasi, ma Pardini è lucchese e, in un certo senso, caratterialmente anche un... democristiano nel senso buono del termine. Riuscirà a modificare il suo dna? Ne dubitiamo. Per cui, forse, meglio che se ne stia a casa. Quando al futuro del centrodestra, vedremo cosa uscirà fuori, ma certamente siamo a metà gennaio quasi e ancora non si ha nemmeno lontanamente l'idea di chi sia l'agnello sacrificale.