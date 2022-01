Rubriche : lettere alla gazzetta



Quasi amici

domenica, 2 gennaio 2021, 11:59

di ubaldo gnesi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa testimonianza inviataci da un lettore ed ex dipendente comunale sulla figura dell'ex sindaco di Lucca Mauro Favilla scomparso nel marzo 2021:

Il 31 dicembre 1981 fui in predicato per essere assunto, in dipendenza della mia appartenenza alle “categorie protette”, dall’amministrazione comunale in qualità di disegnatore. A causa di evenienze, in parte dipendenti da scelte di chi a quel tempo guidava l’amministrazione, in parte dalla mia vivacità passata, così non andò. Restai fuori, ci rimasi male, per me continuò un periodo di pregressa incertezza economica che, viceversa, con quella chiamata si sarebbe concluso. Nel periodo non ebbi mai la consapevolezza di chi mi avesse giocato quel brutto tiro.

Anni dopo ci fu, sempre in amministrazione, un concorso per titoli ed esami al fine di assumere in pianta organica personale con la qualifica di geometra. A quel tempo accaddero curiosi fatti, poiché trapelò che l’esame doveva riguardare il progetto di una scuola. Infatti, un giorno entrando in una stanza dell’ultimo piano di Palazzo Santini, vidi che c’era un tizio che stava disegnando per qualcuno/a un lavoro di quel tipo. Per questo motivo fui scacciato in malo modo dal personale presente, ma nel momento ebbi la consapevolezza che la scuola era materia d’esame. Andai subito ad informarmi da un conoscente di Nozzano, che già a quel tempo si occupava della materia, circa i punti di partenza per realizzare un programma del genere.

L’indomani, in sede di esame, fu proceduto all’apertura delle buste contenenti tre proponimenti, che riguardarono oltre alla scuola, una strada e un acquedotto. Seppi in seguito che quello prescelto doveva essere l’acquedotto. Il segretario del concorso, però, diversamente da altri, fu una persona rigorosa e mischiò le buste di concorso, confondendo le idee di chi doveva procedere all’estrazione del tema. Invece dell’acquedotto, imprevedibilmente fu scelto proprio quello della scuola. Fu così che qualcuno raccolse i suoi astucci e tolse il disturbo, poiché di scuole proprio non ne sapeva nulla, di acquedotti invece si. Fui ammesso agli orali, ma non risultai tra i più brillanti, riuscì comunque ad entrare nella graduatoria degli assumibili, valida per i successivi due anni. Così andò, l’amministrazione ci reclutò tutti e per far ciò fu fatto pure uno “storno di bilancio”.

Nell’occasione mi fu restituito, a riguardo dell’impiego, ciò che mi era stato tolto anni prima. Questo non accadde per caso, ma per mera volontà politica, condivisa non so se proprio in pieno, pure dal professor Mauro Favilla. Negli anni che si succedettero, non mi occupai di acquedotti, un po’ di condono e molto di Edilizia Privata. Un giorno venne da me per un problema edilizio un vecchio responsabile di un certo ufficio, nell’occasione riuscì a farmi dire chi nel dicembre del 1981 mi aveva giocato quel brutto tiro. Il confidente mi riferì che fu proprio il sindaco del tempo, professor Mauro Favilla. Di lui avevo sempre avuto un intimo timore, dopo quanto saputo la diffidenza aumentò sensibilmente. A posteriori posso dire che quella fu una posizione sbagliata, se con lui mi fossi confrontato e mi fossi fatto conoscere meglio, certe incomprensioni non sarebbero mai nate.

Nel maggio 2007 Mauro Favilla fu nuovamente eletto sindaco, scelse come suo fiduciario il geometra Marco Chiari, persona capace, ma secondo me sempre un passo oltre l’impossibile, anche per questo non ci sono mai andato d’accordo. Quello per me fu un altro brutto periodo, tanto che ritenni, a tutela della mia posizione, di citare per mobbing l’amministrazione comunale. Il concreto risultato di tutta quella situazione, dipendente dagli atteggiamenti vessatori di cui fui bersaglio, fu che in un modo o in un altro, restai legittimamente a casa per circa sei anni.

La “lontananza” dal professor Mauro Favilla aumentò ancora, certamente causata da chi con lui condivideva scelte e programmazione. Il Comune perse in questo modo un tecnico che ebbe sempre ad assolvere ai propri doveri, concludendo negli anni di servizio almeno 7 mila 500 pratiche, tempestivamente e senza errori, ma la circostanza non risultò d’interesse per nessuno. Arrivò dopo tanto penare la pensione, che consenti di lasciarmi alle spalle tutti i problemi accumulati in quegli ultimi anni e di gustarmi la vita, con la serenità necessaria, assieme a mia moglie, che nel tempo passato ebbe a condividere con me tanti brutti momenti.

Un giorno da un conoscente riuscì a farmi dare il numero di cellulare di Mauro Favilla, avevo in mente di chiamarlo, poiché era maturato in me l’interesse per un confronto. Mi feci coraggio, lo chiamai, gli chiesi un appuntamento e lui accettò. Ci incontrammo alla Stella Polare per un caffè, pagò lui, iniziò dunque un approccio misurato a riguardo degli anni passati. Ci riproponemmo di rivederci e nell’occasione fissammo pure la data. In diverse occasioni andammo a cena, piano piano con lui entrai in confidenza, imparai ad apprezzarlo e ad apprendere, secondo i suoi insegnamenti, i metodi cardini per comprendere le posizioni e la mentalità delle persone.

Mauro Favilla fu una persona coinvolgente e simpatica, in altre parole una buona compagnia e una buona forchetta. A volte mi rimproverava di non essermi in precedenza fatto vivo con lui, apprezzando in questo modo le cose che dicevo. Talvolta andavo a casa sua per motivi di comune interesse, nelle occasioni mi preparava il caffè e devo dire che lo faceva buono. Un giorno seppi che era in ospedale, lo andai a trovare con mia moglie, fu contento di vederci, parlammo un po’ e poi ci salutammo, riproponendoci di vederci quando la sua salute fosse migliorata. Durante la visita ci parve di vedere un respiro faticoso, infatti di li a poco fu operato al cuore con successo.

Con la buona stagione, con la salute ristabilita, decidemmo di andare a cena al “Bimbotto”, in quella occasione gli spiegai le discrasie che sussistevano, ma che non conosceva tra il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico. Si parlò in particolare della zona di Sant’Alessio e dintorni, area dove il Regolamento Urbanistico è sei volte più grande del Piano Strutturale e degli sconquassi che tale stato ebbe a produrre in un territorio particolarmente fragile. Zona dove il sindaco Alessandro Tambellini nelle elezioni del 2012 per propri meriti, ottenne il 70 per cento dei consensi popolari di quella contrada.

Una volta lo accompagnai ad una “cena elettorale”, in quella sede un politico di rilievo nazionale, nell’esporre le proprie posizioni politiche, attaccò a testa bassa il candidato della controparte. Il professore mi evidenziò le carenze del personaggio, spiegandomi che nel giudicare chicchessia, le critiche si riservano nell’ultima parte dell’intervento, poiché risultano di maggior efficacia e definitive.

Mauro Favilla nel breve periodo in cui siamo stati in contatto, è stato maestro di vita e di pensiero, ho imparato ad apprezzarlo e a seguire ciò che da lui sono riuscito ad apprendere. Il mio rammarico è di non aver stabilito con lui un precoce rapporto di reciproca stima. In più occasioni mi chiese consiglio circa le tematiche edili urbanistiche che ancora lo interessavano. L’aver ottenuto, anche se tardivamente, il suo rispetto, fu per me motivo di orgoglio. La sua malattia e la sua morte hanno lasciato in me un vuoto significativo, proprio per il valore della persona e ciò che per Lucca ha rappresentato.

Al suo funerale, nel momento in cui lo vidi entrare nel carro che lo condusse all’ultima dimora, pensai che con lui se ne andava un pezzetto di tanti lucchesi che con lui avevano condiviso qualcosa di importante per la loro vita, mi senti intimamente più povero. Lucca a mio avviso dovrebbe ricordare Mauro Favilla quale persona che ha inciso per mezzo secolo sulla vita politica, culturale e sociale della città, dedicandogli almeno una strada, una piazza, un monumento, o un premio che lo faccia ricordare, che sia d’insegnamento alle generazioni future.

Mauro Favilla della città conobbe tutto, luoghi e persone, di tutti ebbe una opinione e per questo non credo ci sia stata una persona uguale a lui. Per me, da quasi nemico diventò quasi amico. Per togliere il quasi, purtroppo, non c’è stato il tempo, ma sono sicuro che ci saremmo arrivati presto.