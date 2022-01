Rubriche : lettere alla gazzetta



"Santini non è stato condannato per diffamazione"

venerdì, 21 gennaio 2022, 13:12

di avv. lorenzo natali

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di precisazione dell'avvocato Lorenzo Natali in merito alla causa civile tra l'assessore Francesco Raspini e il consigliere di minoranza del comune di Lucca, Remo Santini:

"Il sig. Remo Santini non è stato condannato per diffamazione, in quanto egli non ha commesso alcun reato.



L'Assessore Raspini ha intentato e vinto una causa civile, in primo grado, per risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'utilizzo di alcune espressioni proferite dal sig. Santini, ritenute lesive dell'onore e della reputazione del sig. Raspini, ma – sottolinea l'Avv. Natali – non vi è stata alcuna condanna per diffamazione, trattandosi di reato che può essere accertato e punito solo ed esclusivamente dal giudice penale.



Nel caso di specie, si tratta di una causa civile di risarcimento danni da illecito civile.



Confermo che Remo Santini proporrà appello nel merito contro l'ordinanza".