"Spento incendio in una palazzina, grazie ai vigili del fuoco"

martedì, 25 gennaio 2022, 11:06

di emanuele pellicci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento ai vigili del fuoco di Lucca per l'intervento di ieri sera su un incendio in una palazzina ad Altopascio:



"Ringraziamo la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lucca che ieri sera è intervenuta presso le nostre abitazioni a Altopascio.



Era una sera come tutte le altre e nella nostra palazzina ogni famiglia era ormai ritirata in casa per un po' di riposo. La situazione però è cambiata in alcuni secondi quando all'esterno dell'abitazione un fumo denso e acre iniziava ad avvolgere il caseggiato. Poco dopo anche all'interno dello stabile l'aria iniziava ad essere pericolosamente irrespirabile e in quel momento è stato notato uno dei camini sul tetto completamente in fiamme. Sono stati chiamati immediatamente i Vigili del Fuoco e nonostante che da Lucca dovessero arrivare fino ad Altopascio, luogo dell'incendio, la rapidità del viaggio ha fatto sicuramente la sua parte in termini di sicurezza.



La squadra è intervenuta disponendosi con efficienza, organizzazione e professionalità. Nel giro di alcuni minuti la situazione era tornata sotto controllo e grazie anche al supporto degli automezzi di servizio l'incendio è stato vinto. Ogni componente della squadra si è costantemente preoccupato anche dei residenti, vigilando per la loro incolumità durante i momenti concitati della pericolosa situazione.



E il ringraziamento particolare va proprio al loro spirito di solidarietà umana, in quanto a fine intervento la squadra ha creato un clima più disteso con spiegazioni chiare su quanto accaduto. Consentendo così a noi di poter rientrare nelle abitazioni più rassicurati e con la consapevolezza di uno scampato pericolo, grazie ai Vigili del Fuoco!"