"Striscione a scuola contro mia moglie, messa alla gogna perché non vaccinata"

martedì, 11 gennaio 2022, 16:32

di Paolo Nieri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal marito di una insegnante la cui vicenda è stimolo di riflessione su quanto sta accadendo in questo paese a dispetto dei proclami di solidarietà che vengono diffusi a piene mani:

Egregio direttore,

mi chiamo Paolo Nieri, ho 54 anni sono lucchese, come è uso dire da sette generazioni, questo come dice lei può essere una limitazione di apertura caratteriale e mentale verso gli altri, ma poi lei aggiunge con la sua venticinquennale esperienza nella città della pantera, si riescono ad aprire anche i più aspri “chiorboni”.

La vicenda che vorrei esporle è accaduta a mia moglie, insegnante di una scuola materna del capannorese ed inizia nel pomeriggio del 14 dicembre ultimo scorso, quando tornando a casa da scuola si accorge di avere 38 di febbre ed allora io le procuro un test antigenico da fare in casa; tale test risulta positivo (l’ultimo test antigenico per gli obblighi di legge era stato effettuato in farmacia la mattina del 13 dicembre), siamo alla vigilia del 15 dicembre 2022 e mia moglie, avendo scelto di non volersi iniettare il cosi detto vaccino per sua libera scelta, il giorno dopo sarebbe stata invitata “senza indugio” dalla sua dirigente a rispondere agli obblighi vaccinali derivanti dal d.l. 172 del 26 novembre 2022; questo l’avrebbe costretta alla sospensione dal servizio fino al 15 giugno del 2022, inutile ricordare senza emolumento alcuno, salvo poi la possibilità di fare ricorso, per il quale avevamo già avuto contatti con un nostro legale di fiducia.

Subito viene chiamato il nostro medico di famiglia che invia per sms la ricetta per chiedere il tampone molecolare e in concomitanza la invita ad assumere subito antinfiammatori, vitamina “c” e “d” e zinco, con l’auspicio di risentirci nell’immediato per eventualmente aggiungere terapia. Parimenti mia moglie chiama la sua collega “referente covid” per avvertirla di essere risultata positiva al test ed in attesa di quello molecolare; la collega le risponde che l’avrebbe fatta chiamare quanto prima dalla collaboratrice della dirigente di istituto comprensivo di riferimento.

A quanto mi risulta tale telefonata è ancora in attesa. La mattina seguente 15 dicembre, mia moglie invia una mail alla segreteria dell’istituto, dove comunica di essere in attesa di tampone molecolare presso Campo di Marte fissato per la mattina seguente 16 dicembre e allega certificato medico per la durata di quattro giorni; in data 17 dicembre alle 8 mia moglie chiama telefonicamente la segreteria dell’istituto comunicando l’ ufficialità positiva del tampone molecolare e quindi ritiene di aver assolto ai suoi doveri comunicativi, con mail successiva alla quale allegava certificato di positività’ scaricato dalla regione toscana. In quei giorni peraltro uno dopo l’altro rimaniamo infettati dal virus sia io che le nostre due figlie.

Nel frattempo altre tre insegnanti rimangono positive al tampone, peraltro due vaccinate e una non vaccinata, al che in data 21 dicembre la scuola viene chiusa con decisione della dirigente ancora in attesa di un parere asl di competenza. A seguito di ciò, e veniamo al culmine della vicenda, la mattina del 23 dicembre viene affisso uno striscione alla recinzione dove si ringraziava “un’insegnante in particolare”, per la chiusura della scuola, tale striscione veniva subito rimosso anche se rimangono foto sui nostri “amatissimi” social, e al tempo stesso veniva pubblicato articolo con foto su altro giornale on line (peraltro con giudizio sprezzante contro questo gesto).

Proprio in quei due giorni, sia io che mia moglie eravamo in piena fase acuta della malattia con tanto di polmonite e la notizia appresa non ci ha lasciato certo indifferenti.

Non sapremo sicuramente chi abbia potuto mettere un apprezzamento del genere, ma l’unica cosa che mi sento di dire è che prima di emettere sentenze dovrebbe essere fatto un buon esame sull’accertamento dei fatti visto che proprio i pargoli stessi sempre raffreddati con tossi e sospetti malesseri influenzali vengono sempre mandati a scuola da quegli stessi genitori (i chiorboni del prologo iniziale) autori di quel gesto, e che probabilmente dai bambini appunto, potrebbe essere nata una catena di contagi; mentre nel 2020/2021 non erano presenti i benedetti sieri e quindi le maestre erano degli angeli benedetti dal cielo (tra l’altro ricordo non sia avvenuto contagio alcuno in quel periodo…… ); ora con la guerra mediatica posta in essere dai soliti noti chi ha fatto una scelta diversa dalla massa, scelta in pieno rispetto della nostra legge fondamentale chiamata costituzione della repubblica italiana (delle banane?), viene messo alla gogna ancora prima che sia dimostrato qualsiasi nesso tra non vaccinato e contagio. Vorrei concludere ringraziandola e aggiungere che oltre a stigmatizzare il comportamento di pochi o tanti che siano (per un peccatore perisce la nave), comunque questa malattia è curabile se si interviene subito con efficacia, non certo assumendo tachipirina e vigile attesa, vero ministro speranza(?), invitando a cercare su youtube il breve video che riporta il parere insindacabile dell’onorevole Roberto Giachetti al congresso pd del 2016, che lo scrivente sposa in pieno, benché chiaramente di altro pensiero libero.