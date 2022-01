Rubriche : lettere alla gazzetta



"Tanti auguri di pronta guarigione Angelo"

lunedì, 3 gennaio 2022, 08:53

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera degli amici, dei clienti abituali e delle bariste Gloria e Claudia del "Barbucchia" che ci tengono ad augurare, di cuore, una pronta guarigione ad Angelo, proprietario dell'omonimo bar di Marlia:



"Angelo purtroppo non ha potuto salutare tutti di persona in queste festività", dice Gloria, barista storica del locale. "A causa di problemi di salute è infatti ricoverato da inizio dicembre". "Premesso che a lui manca molto lavorare e avrebbe voluto, come di consueto, festeggiare con voi , volevamo approfittare di questo spazio per far sentire il calore dello staff e di tutti gli amici e clienti al nostro grande "Bucchia". Ti aspettiamo a braccia aperte con il tuo umorismo e la tua attitudine a mettere il buon umore a chiunque varchi la soglia del nostro bar".