Rubriche



Turismo in Toscana: tra isole e città d'arte

lunedì, 17 gennaio 2022, 15:53

La Toscana è la regione verdissima, nota per la simpatia dei suoi abitanti e per le colline sinuose dalle quali viene fuori uno dei migliori vini del nostro Paese. Ma non è solo questo, perché offre molto più che itinerari del gusto tanto amati dai turisti stranieri.

Gli scenari isolani che attirano turisti da tutto il mondo

La Toscana è una fonte inesauribile di location da vacanza e in cantiere ci sono numerosi progetti per riqualificare il turismo messo in ginocchio dalle limitazioni sugli spostamenti. La Regione offre uno scenario marino e isolano ricco di posti molto belli, tutti da visitare e comodamente raggiungibili con i traghetti Toremar Porto Santo Stefano. Elba e Giglio in primis sono oggi in classifica tra le mete più gettonate per le vacanze estive al pari di tutte le città e cittadine d’arte note in tutto il mondo per la ricchezza che conservano.

I bandi regionali a sostegno del turismo toscano

Al momento sarebbero in procinto di uscire una serie di nuovi bandi della Regione Toscana promossi da Sviluppo Toscana per favorire le imprese colpite dalla pandemia. Il piano prevede uno stanziamento di 21 milioni di euro messi a disposizione per bus turistici, eventi, imprese turistiche, ristorazione e attività dei centri storici. Rientrano in questo piano anche i comuni termali e tutte le attività di interesse pubblico che hanno subìto limitazioni a causa di chiusure e zone rosse.

Etruria e Rinascimento

Oltre al piano economico le sfide per il turismo in Toscana riguardano i siti etruschi e quelli Unesco. Difatti è in corso di partire il progetto della Grande Etruria che vuole coinvolgere tutte le regioni del centro Italia a partire dalla Toscana. L’obiettivo sarà quello di offrire più iniziative per rendere accessibili e popolari le residenze storiche etrusche di cui il territorio toscano è praticamente costellato.

Ville e Giardini Medicei

Anche ville e giardini medicei solo al vaglio di varie proposte progettuali, soprattutto per quelli riconosciuti come patrimoni dell’Unesco. Nell’ottica di rilanciare il turismo culturale la Toscana si sta preparando a ridare forza e vigore ai network territoriali, creando un migliore raccordo tra province e isole e valutando nuovi sbocchi.

Per esempio con TuoursmA verranno rilanciati i saloni dell’archeologia e i percorsi del turismo culturale dopo le discussioni al convegno dedicato in cui la Regione ha progettato nuovi itinerari per la scoperta del Rinascimento.

I progetti in cantiere in assemblea regionale

Secondo l’assessore al turismo l’impegno della regione per progetti di raccordo regionale ma anche in collaborazioni con le altre regioni vicine è un forte segnale di ripresa che mira a rendere il patrimonio artistico interno come un potente attrattore turistico.

Per questo è ormai noto come la Toscana stia delineando tutti i dettagli di un grande progetto che vede una linea collaborativa tra tutti i comuni coinvolti col fine di riqualificare progetti e siti che meritano l’attenzione dei riflettori.

Anche il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Palumbo, concorda nel ritenere urgente la necessità di promuovere i siti Unesco attraverso Visit Tuscany. Secondo il dirigente del settore patrimonio culturale della Regione Toscana, infine, il turismo deve anche progettare nuovi percorsi di accessibilità per migliorare l’afflusso di tutte le persone, incluse quelle con disabilità.