"Caro senatore lasci in pace noi lucchesi e resti dov'è che di danni ne ha già fatti troppi"

giovedì, 3 febbraio 2022, 19:57

di diego betti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta al senatore di Forza Italia Massimo Mallegni inviataci da un nostro abituale lettore:

Carissimo Senatore,

dopo le ultime uscite sulla stampa dove cerca di metter ancor bocca sulle vicende per il prossimo candidato sindaco a Lucca, mi permetto di invitarla garbatamente a fare non uno, ma cento passi indietro.

Come Lucchese mi sento offeso e particolarmente toccato dalle sue parole. Parto dalla prima domanda. Ma Lei Lucca la conosce o ci viene ogni tanto a cercare i voti?

Sa dove si trova Corso Garibaldi, Via Anguillara o Via Cherea?

Al Mercato del Carmine ci viene con la navetta o si fa portare dal suo autista?

Le giostre a Lucca ci sono nel mese di settembre. Ne è al corrente?

Per Santa Zita c’è mai venuto a comprare i fiori in Piazza Anfiteatro? Un bombolone per Santa Croce l’ha mai mangiato?

Lo sa che noi abbiamo un minimo di indipendenza, e onestamente farci fare le carte da qualcuno che viene di là dal monte, a noi non piace.

Ci spieghi meglio i suoi interessi PERSONALI prima di giudicare e mettere in discussione persone che a Lucca hanno un’ottima reputazione, sanno fare il proprio lavoro con serietà e professionalità, ma soprattutto in maniera onesta.

Da troppi anni mette becco nel nostro viver quotidiano, senza conoscer niente della vita cittadina, del tessuto sociale e di quello produttivo. Pensa di condizionare la politica lucchese con i non lucchesi (Remaschi, Baccini, Del Ghingaro)) come Lei?

A Lucca abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente nel centro destra, cosa che purtroppo voi siete stati bravi a distruggere, neanche Attila sarebbe riuscito nel vostro percorso politico.

Secondo Lei Forza Italia a Lucca le trova dieci persone da mettere in lista? Non credo. Dia retta a me, lasci fare ai Lucchesi che sanno bene cosa fare, l’unica cosa in cui vanno incoraggiati, è quella di convincerli a tornare a votare per creare una speranza e farli diventare nuovamente orgogliosi della propria città.

Se tutto andrà bene, mi creda, sarà mio ospite per un aperitivo in Via Fillungo, o in Piazza San Frediano, al limite anche al Nelli, dove vuole Lei, è indifferente, l’importante è che si faccia guidare con Google Maps…

Ultimo consiglio, tra poco inizia la stagione balneare, lasci stare Lucca e i Lucchesi, segua quella, sicuramente ne avrà benefici

Cordiali Saluti