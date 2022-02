Rubriche : passioni napoleoniche



"Madame mère, a lei devo tutta la mia fortuna e tutto quello che ho fatto di buono"

martedì, 1 febbraio 2022, 08:38

di renata frediani

Le tre figure femminili che amarono Napoleone, i veri riferimenti affettivi, solidi, sinceri, al di là di ogni interesse politico o di potere, sono state: la prima moglie Josephine, la sorella Paolina e la madre Letizia Ramolino.

Certamente colpisce la storia di una donna giovanissima, di soli quattordici anni, che, mentre allatta un bambino neonato seduta vicino a un bivacco, attende il giovane diciottenne marito Carlo Maria Buonaparte (cambiato in Bonaparte da Napoleone nel 1796). Lei è Maria Letizia Ramolino nata ad Aiaccio il 24 agosto 1749. Proviene da un’antica famiglia toscana, stabilitasi in Corsica da generazioni, ed è la figlia dell’ispettore capo delle vie di comunicazione di Aiaccio. Si sposerà con un ambizioso e convinto patriota, Charles Marie Bonaparte, nato ad Aiaccio il 29 marzo 1746. Egli aveva studiato giurisprudenza a Roma e a Pisa e si era garantito l’amicizia di Pasquale Paoli per aver partecipato alle lotte di liberazione in Corsica, contro i genovesi che, convinti dell’impossibilità di conservarla, la cedettero alla Francia nel 1768.

Letizia è una donna moderna, coraggiosa e di forte temperamento. È solita accompagnare con fierezza il marito che militava con Pasquale Paoli. Lo seguiva a cavallo per i monti impervi e per i boschi, portando con sé il primo figlio in braccio e il secondo ancora nella pancia fino a pochi giorni dalla sua nascita. Racconterà più tardi: «sovente mi spingevo, uscendo dal nascondiglio tra i monti, sino al campo di battaglia, pur di aver notizie, e udivo fischiare le palle, ma nulla temevo, protetta dalla Madonna».

Dopo la sconfitta contro i francesi nella battaglia di Ponte Nuovo, l’8 maggio 1769, a Pasquale Paoli spettò l’esilio in Inghilterra e la Corsica diventò un possedimento francese. In quella battaglia venne sconfitto anche Carlo Bonaparte, che insieme alla moglie Letizia e al primogenito Giuseppe, di solo un anno, dovette rifugiarsi sulle montagne del Monte Rotondo insieme ad altri patrioti. Solo a seguito di un armistizio tutti i ribelli poterono rientrare ad Aiaccio.

Letizia, il giorno dell’Assunzione si recò nella Cattedrale di Aiaccio per assistere alla festa della Madonna ma, colta da forti dolori dovette correre velocemente a casa per partorire il secondo figlio. Non ebbe il tempo di raggiungere la camera che nacque il bambino, Napoleone pronunciato con l’accento corso “Napolione” e chiamato dai familiari “Nabulio”. Erano circa le 12 del 15 agosto del 1769. Che dire, Napoleone aveva già manifestato fretta al momento di nascere, gli ci vorranno solo venti anni per rivoluzionare l’Europa.

Letizia Ramolino donna di austera eleganza, grande bellezza fisica e soprattutto, morale, era sempre equilibrata sia nella gloria che nella sconfitta. Mantenne il suo passo regale e moderato: sia come Madame Mére, sia negli anni di difficoltà economiche dopo la morte del marito nel 1785. Si era dedicata sempre con impegno alla numerosa famiglia. Aveva partorito tredici figli, ma solo otto erano sopravvissuti, tre femmine e cinque maschi. Le fonti riportano che Letizia era parsimoniosa e teneva stretti i suoi averi. Ricorderà Napoleone nel Memoriale di Sant’Elena: «Era un eccesso di previdenza da parte sua. […] La sua terribile paura era di ritrovarsi un giorno senza niente […]. Questa donna alla quale ben difficilmente si sarebbe strappato uno scudo era la stessa che nel mio ritorno dall’isola d’Elba e dopo Waterloo avrebbe gettato ai miei piedi tutto quanto possedeva per venirmi in aiuto, me ne fece proposta. Sarebbe stata disposta a mangiare, per la vita, il pane del povero senza muovere un lamento, lieta di contribuire alla mia fortuna».

Napoleone ereditò dalla madre la fermezza del carattere, l’amore per il lavoro, il rigore negli affari, della quale aveva grande rispetto e ripeteva: «mia madre è una donna eccellente di mente e di cuore. Ha un carattere coraggioso fiero e nobile. A lei devo tutta la mia fortuna e tutto quello che ho fatto di buono».

Sua Altezza imperiale, Madame Mére, così proclamata da Napoleone nel 1804, vivrà a Parigi per sua scelta, lontana dai Palazzi del potere. Si rifiuterà di abitare nel Palazzo delle Tuileries, ma stabilirà la sua residenza al Castello di Pont-sur-Seine offertole dal figlio Imperatore. Da sempre contraria allo sfarzo dell’Impero ripeteva: «Pourvu que ça dure!» (Purché duri). Madame Mère era madre dell’Imperatore Napoleone I, di Maria Annunziata Carolina Bonaparte regina di Napoli, di Maria Anna Bonaparte, detta Elisa, principessa di Lucca e Piombino e granduchessa di Toscana, di Maria Paola Bonaparte, detta Paolina, principessa Borghese, del re Giuseppe I di Spagna, del e Luigi d’Olanda, del re Gerolamo di Vestfalia.

Madame Mère sembra una figura marginale, ma in realtà entra nel vortice della vita straordinaria e intensa del figlio, generale, console e Imperatore. Una vita fatta di distribuzione di corone, rigide etichette di corte che nella sua apparente neutralità fu, in realtà, determinante, il vero capo della famiglia.

Nel momento più drammatico della sua vita, quando Napoleone venne esiliato sull’isola d’Elba e costretto a firmare il trattato ufficiale di abdicazione (11 aprile 1814), Maria Letizia, nonostante fosse sopraffatta da un immenso dolore, riuscì a sostenere il proprio figlio trasferendosi sull’isola d’Elba.

Letizia possedeva una grande forza d’animo, quella forza che da sempre in silenzio aveva esercitato dentro di sé, già dall’età di quattordici anni, quando, avvolta in una coperta vicino al bivacco, allattava il suo bambino neonato e teneva al suo fianco una spada, per difendersi in caso di aggressioni. Era una donna che condivideva con il giovane marito la vita sui campi di battaglia.

Raggiunse il figlio nell’esilio all’Elba, ma non le fu mai concesso dalle potenze europee di incontrarlo durante il periodo del tristissimo esilio nella sperduta isola di Sant’Elena. Questo crudele veto era stato imposto dagli Asburgo e dagli inglesi, nonostante lo Zar Alessandro I non condividesse questa decisione. Non veniva neppure rispettata la riservatezza della corrispondenza, infatti le lettere che lei inviava al figlio venivano aperte. Napoleone affermerà nel suo Memoriale su una lettera privata del sigillo e proveniente dall’Europa: «è una lettera di mia madre. Sta bene e vuole raggiungermi. Povera mamma!». Anche le lettere precedenti inviate dallo zio, Cardinale Fesch, gli erano arrivate con il sigillo tolto. Fu messo dal governo inglese anche il veto di chiamare Napoleone sua maestà. A quel punto l’interessato chiese e ottenne, dal governo inglese di essere chiamato con il suo nome e cognome, Napoleone Bonaparte.

Non avendo la possibilità di raggiungerlo, Madame Mère, per tutto il periodo dell’esilio sull’isola di sant’Elena, si prodigò, con l’aiuto del cardinale Fesch, e del Papa Pio VII per ottenere migliori condizioni di vita del figlio esule nell’isola più sperduta al mondo. Il cardinale era fratellastro di Madame Mere ,quindi, lo zio di Napoleone. I loro sforzi congiunti riuscirono a far inviare a Napoleone un medico, il dott. Francesco Antommarchi, poiché da mesi si era gravemente ammalato senza ricevere cure di sorta. Come da una lettera inviata da Sant’Elena del fedele generale Bertrand al cardinale Fesceh, si raggiunsero anche gli obiettivi dell’invio di un sacerdote cattolico, di un cameriere e di un cuoco in sostituzione di quelli ammalati.

A Letizia Bonaparte rimane nel cuore solo il triste ricordo dell’ultimo incontro avvenuto il 29 giugno1815. Dopo la sconfitta di Waterloo, Letizia si rivolge a Napoleone per un toccante saluto con gli occhi colmi di lagrime che le scendono sul viso “Addio figlio mio ” “Addio madre mia”, inconsapevoli che sarebbe stata l’ultima volta che si sarebbero visti.

Alla notizia della morte del figlio Napoleone, giunta dopo circa un mese e mezzo di ritardo, Letizia ne resterà annientata. Trascorrerà 15 anni di vita nel dolore e nei ricordi di affetti importanti perduti. Prima di morire, ormai inferma e quasi colpita da cecità, venne a sapere che il re Luigi Filippo duca d’Orleans aveva fatto ripristinare la statua di Napoleone sulla colonna Vendome. Questa notizia fu la sua ultima e unica gioia. Il 2 febbraio 1836 all’età di ottantasei anni Madame Mere, sua Altezza Imperiale e madre dell’Imperatore Napoleone I, muore dopo una vita intensa, vissuta senza clamore ma, sempre in prima linea, una vita parsimoniosa nella gioia ma forte e coraggiosa nell’avversità e nel dolore. Nel 1859 il nipote Imperatore, Napoleone III, fa traslare le ceneri della nonna Letizia Ramolino, nella cappella imperiale della città di Aiaccio.