Sport



A Livorno il Bama paga l'assenza dei 'lunghi' ed esce battuta

domenica, 21 gennaio 2018, 21:22

74 - 60

(Parziali: 26-14; 45-26; 62-40; 74-60)

Arbitri: Panelli e Burroni

PIELLE LIVORNO: Massoli 6,Malvone 10, Toppo 16, Dell'Agnello 14, Benini 11, Bertolini 3, Burgalassi 9, Cianetti, Venditti, Capobianchi 5. All. Da Prato

BAMA ALTOPASCIO: Orsini 21, Cappa 19, Bini Enabulele, Siena, Fiorindi 5, Ghiaré 11, Azzolini, Canciello 4, Poggetti, Meucci n.e., Lorenzi . All. Romani

Giocare a basket senza lunghi è come andare a caccia senza avere il fucile, ma solo una fionda. Puoi riportare un po' di selvaggina, ma ci vuole una mira infallibile. Il Bama, invece, ha mostrato le solite percentuali insufficienti da trasferta, fatto questo dovuto anche, o forse soprattutto, dalla monodimensionalità obbligatoria del proprio gioco.

I rosablù, senza Vannini e con la bella notizia di una grave distorsione alla caviglia per Meucci nell'ultimo allenamento, poco hanno potuto fare. Hanno comunque avuto il merito di non mollare e soprattutto di non lasciarsi innervosire da dai direttori di gara: i signori Panoni e Burrelli, o Panelli e Burroni. Tanto cambiando le sillabe dei cognomi il risultato non cambia: qualità arbitrale scadente, anzi pessima.

Impari la lotta a rimbalzo che ha palesato un 55 a 31 per i labronici, fatto questo che ha consentito moltissime seconde opportunità. Gli avversari , visto che, a parte l'inizio, le percentuali altopascesi hanno cominciato a scemare, hanno collassato l'area creando grattacapi ai tentativi di penetra e scarica di Fiorindi e soci. Il tutto sublimato dalla coppia di cui sopra che ha consentito al Bama di battere il guinnes dei primati con un solo tiro libero a proprio favore all'intervallo.

Fra l'altro subito dall'ottimo Ghiaré (il migliore in campo per i rosablu) su di una palla rubata. Pronti via e i rosablu provano a mettersi in gara con una tripla di Cappa e di Orsini. 7-10 altopascese ma c'é il sorpasso con Toppo (11-10) con il Bama che dovrebbe correre in transizione ma invece si fa turlupinare tre volte in contropiede dagli avversari. Livorno allunga e subisce molti falli, facendo valere la propria superiorità fisica. 26-14 al primo fischio e la musica non cambia, o meglio, sembrerebbe ci fosse un minimo di cambio di inerzia con l'entrata di Ghiaré che mostra faccia tosta. SIamo sul (28-20) ma la tripla aperta di Lorenzi non entra.

Dal possibile - 5 si passa invece ad un parziale di 12 a 0 dei ragazzi di Da Prato che doppiano i rosablu (40-20). Reazione d'orgoglio con un 4 a 0 altopascese per il 45-26 all'intervallo. La ripresa ha pochi sussulti se si eccettuano alcuni canestri d'alta scuola di Cappa. Livorno controlla in scioltezza con i due giovani Under 20 Bini Enabulele e Canciello (per lui 4 punti) che fanno quello che possono in paint area, ma finiranno entrambi fuori con 5 falli. Intanto Panoni e Burrelli non sanzionano uno sfondamento ai padroni di casa e trasformano un fallo in attacco in antisportivo per il Bama, condendo i due fischi grotteschi con un tecnico a coach Romani. 62-40 al terzo fischio e ci sarebbero tutti gli ingredienti per un imbarcata con il Bama in campo con tutti esterni che devono contrastare Toppo e Benini tenuti in campo fino alla fine. Così non é. Livorno vince come da pronostico, e soprattutto convince, dimostrando di essere in netta ripresa , ma il Bama non molla e chiude a -14.