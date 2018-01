Sport



ACF Lucchese battuta a Arezzo nella prima del girone di ritorno in B nazionale

domenica, 14 gennaio 2018, 18:17

4 - 0

Arezzo: Antonelli, Teci, Verdi, Di Fiore, Aterini, Binazzi, Baracchi, Arzedi, Razzolini, Carta, Casula. Allenatore Marx Lorenzini. In panchina Zeghini, Naticchioni, Pastorelli, Moscia, Mencucci.

ACF Lucchese: Landi, Nellini, Lehmann, Cantini, Marchi, Tognarelli, Mase', Pieroni, Bengasi, Biancalana, Di Lupo. Allenatore Maurizio Corti. In panchina Rossi. Arbitro : Marchioni di Rieti

Reti: 35' Aterini, 52' Verdi, 55' Razzolini, 83' Carta.

Comincia male il girone di ritorno per l'ACF Lucchese femminile nel campionato di serie B nazionale. Le rossonere sono state battute per 4-0 dall'Arezzo, un risultato troppo pesante per l'impegno messo in campo dal l'undici di Maurizio Corti.

L'ACF ha retto fino al 35', quando Aterini ha aperto per le amaranto locali, seconde in classifica e in lotta per la serie A, che poi nella ripresa hanno realizzato due reti in pochi minuti, chiudendo di fatto l'incontro. Domenica prossima impegno casalingo della squadra del presidente Marco Chiocchetti a Porcari contro il Ligorna Genova.