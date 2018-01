Acf Lucchese inizia il ritorno della B femminile con la difficile trasferta di Arezzo

Altri articoli in Sport

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:02

Domenica prenderà il via il girone di ritorno per la serie C Gold e al Palatagliate scenderà la Synergy Valdarno, il tutto nel contesto del Basket Day, una giornata dedicata al basket e all'attività svolta dalla Croce Verde di Lucca, nell'ambito dell'assistenza alle persone malate o bisognose

venerdì, 12 gennaio 2018, 14:05

Fare sport e studiare non sarà più un'alternativa. O per lo meno è questa l'ambizione della neocostituita Accademia Toscana dello Sport, un progetto formativo lanciato da FISI Comitato Appennino Toscano, Fondazione Campus, Liceo Sportivo Fermi in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, il comune di Forte dei Marmi, Federalberghi...

venerdì, 12 gennaio 2018, 10:35

Continua imperterrita la campagna acquisti di Amore & Vita – Prodir. Colpi di mercato importanti che sono andati a rafforzare indiscutibilmente l'organico 2018 del team diretto da Frassi e Giorgini

giovedì, 11 gennaio 2018, 12:37

Il nuovo anno di Aci Lucca inizia nel segno del rally e della sicurezza. Domani, venerdì 12 gennaio, infatti, alle 21.15, nella sede centrale dell'Automobile Club di Lucca, si terrà "Incontriamoci", un'occasione per parlare di rally, di sport e di sicurezza

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:33

Dopo un mese di dicembre denso di allenamenti specifici a gruppi, da venerdì 12 gennaio la rinnovata formazione di patron Brunello Fanini si ritroverà al gran completo o quasi (mancherà solo l'atleta venezuelana Lilibeth Chacon perché impegnata in alcune gare in Sud America con la sua Nazionale) per il ritiro...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 12:15

Niente carbone per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, che nel weekend di befana conquista ottimi piazzamenti in tutta Italia durante le prime gare della stagione 2018, a riprova dello straordinario lavoro svolto dagli atleti e dal personale tecnico nell’anno appena terminato