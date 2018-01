Acf Lucchese perde a Torino anche contro un arbitro inadeguato

Altri articoli in Sport

domenica, 28 gennaio 2018, 15:21

Una Lucchese senza idee regala il match al 18’ al Monza grazie ad un’ingenuità di Cecchini che, sbagliando un retropassaggio, spalanca la porta a D’Errico

domenica, 28 gennaio 2018, 11:40

Organizzata dalla Puliti, si è svolta alla palestra dell'istituto Don Mei di San Leonardo in Treponzio, la terza prova del circuito Mediceo, II Trofeo “Un omaggio a Puccini”. Gli sciabolatori dei maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi hanno onorato organizzatori e sponsor con la consueta partecipazione di alto livello ottenendo, anche...

sabato, 27 gennaio 2018, 20:13

La "corsa più bella del mondo", la Freccia Rossa, la Mille Miglia: la capostipite di tutte le corse automobilistiche torna a Lucca dopo due anni di assenza. E lo fa in grande stile, attraversando il territorio provinciale da Altopascio fino a Pietrasanta

sabato, 27 gennaio 2018, 13:26

A&V - Prodir aprirà questo 2018 a Marsiglia, nel GP la Marsellaise, gara 1.1 molto prestigiosa e stimolante per gli atleti di Fanini che sembrano adatti a questi tipi di percorsi. La squadra cercherà di risollevare il morale, puntando a stupire con Colin Stüssi, Davide Gabburo e Marco Bernardinetti, ovvero...

sabato, 27 gennaio 2018, 01:17

Il divario tra le due squadre è quasi stratosferico, la Geonova prima in classifica, la Juve Pontedera ultima in classifica, ventisei punti per la prima, solo quattro per l'altra, conquistati ad inizio campionato e precisamente alla 5^ e 6^ giornata, dopo di che ha rimediato dieci sconfitte consecutive

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:12

È un battesimo di fuoco quello che aspetta coach Giulio Bernabei sulla panchina della Gesam Gas & Luce. Per l'ex pallacanestro Lucca, subentrato a Loris Barbiero, sollevato dall'incarico in settimana, arriva la trasferta più ostica del campionato, quella sul campo della capolista e dominatrice del torneo Famila Wuber Schio