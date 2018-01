Sport



Al Palatagliate Ragusa infligge alle Mura il secondo stop consecutivo

domenica, 21 gennaio 2018, 20:18

48 - 66

(Parziali: 8-26 ; 15-14; 11-14; 14-12)

Gesam Gas & Luce Lucca: Melchiori, Battisodo 6, Striulli 8, Tognalini, Drammeh 4, Roberts 18, Crippa 3, Brunetti, Nicolodi 4, Udodenko 5. All. BarbieroPassalacqua

Trasporti Ragusa: Consolini 10, Gorini 4, Spreafico 6, Formica 2, Rimi ne, Miccoli, Soli, Bongiorno ne, Hamby 20, Kuster 6, Ndour 18. All. Recupido

LUCCA - Al PalaTagliate arriva la seconda sconfitta consecutiva perché Ragusa si è dimostrata più squadra in questo momento della stagione e Lucca paga un periodaccio nel tiro pesante dopo essere stata per lunghi tratti del campionato la squadra più precisa dai 6.75.

La cronaca

Alla fine il punteggio 66-48 per le siciliane è lo specchio reale di quanto visto sul parquet, con la gara subito indirizzata dall'ottimo attacco biancoverde e da una Hamby in versione Eurocup autrice di 12 punti nel solo primo quarto.Al primo mini intervallo la Passalacqua conduce subito con un vantaggio deciso in doppia cifra 26-8. Le biancorosse provano ad inizio secondo quarto a reagire ma l'inerzia cambia raramente di mano, la sola Roberts pare poter provare a scardinare la difesa ospite. Ma è troppo poco per invertire il parziale e si va all'intervallo sul 23-40.

Alla ripresa arriva finalmente la scossa attesa da tutto il PalaTagliate e le campionesse di Italia trovano il -10 a 4.25 dal termine sul 34-44.Recupido chiama time-out e Lucca si scioglie come neve al sole, le frecce più avvelenate sono quelle delle ex Consolini e Spreafico che costruiscono un parziale devastante a cavallo dei due quarti, un 13-0 che vale anche il massimo vantaggio (34-57).

Con la partita ormai andata Lucca torna ad essere aggressiva e con un parziale guidato da Battisodo e Roberts arriva fino al -9 a 4 minuti dal termine. Ma la serata è storta e Ragusa non si fa prendere dall'ansia non solo controllando ma finendo in crescendo con l'ennesimo parziale di 8-0.Il tabellone è impietoso alla sirena 48-66 e terzo posto conquistato dalla Passalacqua.

A fine gara è amaro il pensiero di coach Loris Barbiero: "Ad oggi stiamo dimostrando di valere un posto tra il quarto e il sesto. Detto che dobbiamo fare i complimenti a Ragusa che sta dimostrando quanto di buono si diceva ad inizio campionato, noi dobbiamo ancora fare mea culpa perché continuiamo a sbagliare approccio alle partite, mettendo i nostri avversari in una condizione psicologica per giocare tranquilli e caricandoci di pressioni che non riusciamo a sopportare. Fino al venerdì cosa fare è chiarissimo e ci alleniamo anche bene, poi alla domenica sembra calare la nebbia. Non cerchiamo attenuanti, ma stasera mi sento in dovere di spendere due parole sull'arbitraggio che non è stato all'altezza dell'importanza della sfida e che ha pesantemente influenzato tutto il primo tempo e di conseguenza la partita."