Geonova - Synergy Valdarno: al via il girone di ritorno per la serie C Gold

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:02

Domenica 14 prenderà il via il girone di ritorno per la serie C Gold e al Palatagliate scenderà la Synergy Valdarno, il tutto nel contesto del Basket Day, una giornata dedicata al basket e all'attività svolta dalla Croce Verde di Lucca, nell'ambito dell'assistenza alle persone malate o bisognose.

Sulla carta dovrebbe essere una partita senza storia, la Synergy è a 4 punti in coda al campionato, insieme al Pontedera, mentre la Geonova, dopo la bella vittoria casalinga contro il Montale, si trova a quota 22 punti, in compagnia della Virtus Siena e del Pino Dragons.

Resta da vedere, se per Domenica sarà possibile recuperare De Falco e Drocker, assenti perché influenzati, potrebbe essere plausibile farne a meno e lasciare che si ristabiliscano per la partita successiva contro il Valdisieve, anche perché i ragazzi di Piazza hanno dato dimostrazione, proprio contro Montale di grande coesione e grande aggressività, sopperendo alle difficoltà/assenze del momento, il tutto si è tradotto in una feroce difesa che ha portato nella ripresa al break decisivo

All'andata, nella prima di campionato la Geonova vinse per 80 a 55, malgrado il punteggio bello rotondo, ci fu da prestare particolare attenzione ai sui contropiedi, la Synergy è una squadra molto giovane che fa appunto della velocità la sua arma migliore, sicuramente dopo tredici giornate avrà affinato e migliorato il suo gioco, per cui come dice Piazza rispetto per gli avversari e mai sottovalutarli