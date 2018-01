Albachiara, ein plein delle allieve all'esordio

Altri articoli in Sport

martedì, 30 gennaio 2018, 12:07

Mentre si avvicina a grandi passi l’appuntamento del 3 marzo, i tesserati dell'Atletica Virtus continuano a brillare sui campi sportivi conquistando qualificazioni e piazzamenti importanti in praticamente tutte le competizioni del weekend

martedì, 30 gennaio 2018, 10:00

Serventi, 50 anni, con una lunga esperienza soprattutto sulla panchina di Umbertide dove ha trascorso 9 anni, nominato migliore allenatore del campionato nella stagione 2012-2013, si legherà al Basket Le Mura per il resto della stagione in corso e la prossima col ruolo di capo allenatore

martedì, 30 gennaio 2018, 09:21

Non solo atletica leggera , per Stefano Gori , l’atleta ha aggiunto ai suoi numerosi impegni di atletica anche la scherma. Infatti il fine settimana trascorso a Busto Arsizio (VA) ha partecipato alla prima fase eliminatoria per i campionati di Milano che si terranno nel mese di giugno

martedì, 30 gennaio 2018, 09:17

Weekend intenso per i Drinkers di Lucca ospiti della Federazione Baseball e Softball italiana , Fibs, in Convention a Riccione, dal 26 al 28 gennaio, con i comitati dei tecnici, arbitri e classificatori, congresso che si svolge ogni anno come inizio dell'attività agonistica

domenica, 28 gennaio 2018, 21:41

Ogni sconfitta ha un sapore amaro, non c'è dubbio. Ma ce ne sono alcune che hanno un retrogusto dolce, come quella subìta a Castelfiorentino da parte del Bama

domenica, 28 gennaio 2018, 21:20

90 a 65 il risultato finale per i lucchesi, ma al di là del punteggio i ragazzi di coach Piazza hanno dovuto faticare non poco per avere ragione di un avversario decisamente ostico